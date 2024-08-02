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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16481
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 16:05
#9631
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Цитата:
Vit:
Я тоже не че не могу остановить. Ну не привезу я в Казахстан импортные медикаменты. Кому я сделаю плохо? Западу? Да им плевать. Другой привезёт.

Да без проблем вози
Только зачем при этом кричать что запад финансирует убийство русских пацанов?
Ты же один из винтиков этого финансирования получается по всем параметрам и Макс с электроном тоже))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15128
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 16:09
#9632
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Цитата:
abaika95:
А раз вы за эту стенку не хотите то просто лицемеры обыкновенные

Нет, уезжают. Много уезжают. И казахи и русские уезжают в Россию. Процесс идёт. И очень и очень много граждан Казахстана которые продолжают жить тут ну почему то покупают кв в России. И это не только Абайка.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16481
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 16:10
#9633
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На этом вас и ловят постоянно
Потомучто Россия сейчас как будто временная территория проживания

Один орет что запад загнивает а у самого вилла в Италии
Второй орет что НАТО надо в труху уничтожить а у самого сын во Франции живёт
Третий вообще у руля страны ведёт идеологическую войну со всем загнивающим западом а у него дочки в Голландии живут

Ты может сначала в своей семье порядок наведешь? Объясни дочам что жить в Голландии среди геев и трансов это плохо, святая Русь лучше и если они переедут сами обратно тогда ещё можешь чето говорить остальным
А пока нет то какой спрос с других? Тыж лицемер получается
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16481
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 16:12
#9634
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Цитата:
Vit:
Нет, уезжают. Много уезжают. И казахи и русские уезжают в Россию. Процесс идёт

Это ты в 2010 мог писать
Сейчас обратный процесс начался
Возвращаются вон пачками
Чето не понравилось
Незнаем вот сидим чё именно
Вкус колбасы или мобилизация на фронт))
Одно из двух Цитата:
Vit:
почему то покупают кв в России. И это не только Абайка.

В России хаты дешевле были в 2015
Запомни уже этот ответ
И больше не задавай одни и те же вопросы иначе я диагностирую у тебя альцгеймер))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15128
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 16:31
#9635
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Цитата:
abaika95:
И больше не задавай одни и те же вопросы иначе я диагностирую у тебя альцгеймер))

Хата в Челябинске? Не не непомню. Ты че купил хату в Челябинске?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24199
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 18:14
#9636
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Цитата:
Vit:
А я у Абайки научился. Он сказал что хату в Челябинске сдаёт врагам что б у них стало меньше денег на оружие . Я вот тоже. Плюс фотографирую места дислокации складов, магазинов, банков.

А я на запад перебрался, чтобы их продукты питания уничтожать в себя :lol: Абайка, готовь мне медаль :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24199
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 18:32
#9637
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Цитата:
abaika95:
макс если не прекратишь нудить к тебе завтра придет наш Костанайский чемпион по стрельбе

Ого, нифига себе, ты уже меня приравнял к оппозиционным "БАСЕ"? :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5459
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 18:46
#9638
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Цитата:
Vit:
И казахи и русские уезжают в Россию.

Ехал в автобус , две женщины разговаривают между собой." Ты вроде в Россию собиралась, да друзья посоветовали купить квартиру в Белгороде, там наших кустанайских много. Но сейчас не поеду, пережду,там посмотрим , что будет. Друзья пишут, у них спокойно бомбят только окраины, до них ракеты не долетают, а я вообще не хочу чтобы рядом со мной ракеты летали!"
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15128
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 19:01
#9639
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Цитата:
saba:
Я раньше часто был в Белгороде. Лет 10 назад где то.Да уже в те года действительно там было много наших. В деревню заехал одну, так мне сразу че? Костанай? А мы с Петропавла и тд. Кстати пол города Белгорода, я обратил внимание гоняли на украинских номерах. Там Белгород и Харьков это города побратимы. Как у нас Челябинск и Костанай. Конечно Саба жуть и печаль что происходит. А как щас там люди мучаются и страдают. Печально. Ведь скорей всего у каждого третьего брат, друг, родственик живёт в Харькове.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24199
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 19:08
#9640
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Цитата:
abaika95:
ты ни с кем ни связан кроме своего босса ирландца и коллег русских эмигрантов)

А вот ты очень да же можешь быть связан с бывшими ни действующими сотрудниками, которые умеют стрелять. Так что твои угрозы в мой адрес реальные.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24199
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 19:15
#9641
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Цитата:
abaika95:
а ты и не в силах ничего предпринять только слова)))

Цитата:
abaika95:
а ты просто балаболишь в пустоту

И при этом ты меня киллерами тут пугаешь. Нестыковка, ну либо ты просто настолько "отбитый"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39818
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 19:35
#9642
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Цитата:
Vit:
Ведь скорей всего у каждого третьего брат, друг, родственик живёт в Харькове.

Но тем не менее они пошли убивать братьев, голосуя за войну.
Где тот идиот мальчик, зигующий танкистам оккупантам в Белгороде?

[Исправлено: 111, 02.08.2024 - 20:36]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15128
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 19:47
#9643
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Цитата:
111:
Белгород не куда не стрелял. Все эти годы стрелки были между Донбасом /Луганск и Киевом. . . Ну ваш любимый Зеленский решил по стрелять в Белгород. Он ваще ребёнок. Кто ваще его допустил управлять огромной страной. Лох 42 года. Этот мем останется на всегда во всех учебниках мира планеты земля. Возможно и на других планетах. Галактики.

[Исправлено: Vit, 02.08.2024 - 19:50]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39818
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 19:51
#9644
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Цитата:
Vit:
Ну ваш любимый Зеленский решил по стрелять в Белгород. Он ваще ребёнок. Кто ваще его допустил управлять огромной страной.

Опять мы казахи виноваты?
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