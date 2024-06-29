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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.06.24 - 12:20
L'injustice
Несправедливость
Несправедливость ты принимаешь
Как кинжал в сердце
Когда тебя оставляет женщина, умирает дружба
Когда красота никогда не будет жить в тебе
Несправедливость видит только себя
В своем зеркале
Несправедливость, несправедливость ...
Несправедливость ты принимаешь как пулю в спину
Когда осуждают как преступление твой цвет и твою кожу
Несправедливость — она пишется на стенах тюрем
На берегах и могилах, которые несут твое имя...
[Исправлено: таноми52, 14.07.2024 - 20:35]
Несправедливость
Несправедливость ты принимаешь
Как кинжал в сердце
Когда тебя оставляет женщина, умирает дружба
Когда красота никогда не будет жить в тебе
Несправедливость видит только себя
В своем зеркале
Несправедливость, несправедливость ...
Несправедливость ты принимаешь как пулю в спину
Когда осуждают как преступление твой цвет и твою кожу
Несправедливость — она пишется на стенах тюрем
На берегах и могилах, которые несут твое имя...
[Исправлено: таноми52, 14.07.2024 - 20:35]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.07.24 - 18:29
Похоже, забросил Вик деревеньку
Осталось только клипы вставлять. Обсуждать нечего.
Осталось только клипы вставлять. Обсуждать нечего.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
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- 05.02.15
- Сообщений:
- 5458
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.07.24 - 18:41
Таноми время идёт! Пузо не выросло к сожалению, мозоли на пальцах сошли, гитару в руки лет 20 наверное не брал! В рамках вечности секунда, для меня вечность!
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.07.24 - 12:36
Нормальную тему откапал. Таноми и Сабе понравится. Я ТОЧНО в восторге от этой песни. Фильм тоже не плох. Это года молодости моего отца, причёски, гитара Крутяк!
[Исправлено: Vit, 17.07.2024 - 12:37]
[Исправлено: Vit, 17.07.2024 - 12:37]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.07.24 - 12:44
Как то батя мне выдал. А ты че не побрился? (а я только с командировки приехал)) Надо наверно ему показать ролик и напомнить в каких они патлах ходили и как это модно было)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.07.24 - 21:47
Цитата:
А жаль!
Люблю гитару: демократична и, в то же время, очень выразительна, если не ограничиваться несколькими аккордами
И транспортабельна: пианино с собой не потащишь, и баян-аккордеон тяжеловат
saba:
мозоли на пальцах сошли, гитару в руки лет 20 наверное не брал!
мозоли на пальцах сошли, гитару в руки лет 20 наверное не брал!
А жаль!
Люблю гитару: демократична и, в то же время, очень выразительна, если не ограничиваться несколькими аккордами
И транспортабельна: пианино с собой не потащишь, и баян-аккордеон тяжеловат
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.07.24 - 17:50
Лето!
В отпуск, вперёд, на острова!
Ах, таракашке сегодня тяжко
И не может он ходить!
О, дайте, дайте скорей бедняжке
Марихуаны покурить! (один из переводов)Смотрите на Ютубе
В отпуск, вперёд, на острова!
Ах, таракашке сегодня тяжко
И не может он ходить!
О, дайте, дайте скорей бедняжке
Марихуаны покурить! (один из переводов)Смотрите на Ютубе
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.07.24 - 18:08
Эль-почино а ты где живёшь, город? Я через 2 дня буду в Германии. Везу вам с Китая алиэкспресс. Всякие кружевные труселя для местных мужчин) ну и много китайского барахла. Могу угостить тебя настоящим китайским зелёным чаем, я покупал в китае. В магазинах такого у вас нету он не экспортный. Буду проезжать Берлин, Ганновер, Магдебург. Щас я в Вильнюсе ещё
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3325
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.07.24 - 19:26
Цитата:
Я в Штутгарте, дракон под Гамбургом. Всегда рады землякам!
[Исправлено: Эл-починно, 27.07.2024 - 20:42]
Vit:
ль-почино а ты где живёшь, город?
ль-почино а ты где живёшь, город?
Я в Штутгарте, дракон под Гамбургом. Всегда рады землякам!
[Исправлено: Эл-починно, 27.07.2024 - 20:42]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.08.24 - 13:48
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.08.24 - 16:42
Бельгия. Ну так как я приехал из аула. То скажу что я в первые в живую вижу электромобиль БМВ. Круто. Впечатляет. Ещё много Тесла попадается. И не одного китайского электромобиля. [img]
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.08.24 - 16:48
Мои любимые вело дорожки, повсюду. Удобно, кайф. Вдоль дорог, под дорогами. Это как надо уважать и любить людей что б построить под трассой вело дорожку. У нас это будет, не когда походу(
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.08.24 - 16:54
А теперь плачьте кто пользуется переездом на пчстр) от жд в сторону второго костаная где вечно топит после дождя. Тут для вело дорожки сделан отлив для дождя. Чудо инженерной мысли и это под трассой.
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.08.24 - 17:06
Казино в какой то средней деревеньки. Ни че не запрещено. Дикари эти европейцы. Непонимают что можно разбогатеть если продать или в кредит взять деньги и пойти. В казино)
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