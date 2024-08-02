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Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49758
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 02.08.24 - 15:16
Судебное дело о конфликте между водителем такси и пассажирами получило неожиданный резонанс. Этот как бы бытовой спор определился прокурором и судьей как межнациональная рознь, ее разжигание относится к тяжелой статье. Интересное и своевременное напоминание. У нас было немало подобных инцидентов, но до суда дело не доходило, а зря.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16481
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 02.08.24 - 15:16
Ну классика
Русского языка в Казахстане нет пишет автор на русском языке в русскоязычной газете Костаная
Американцы написали нам историю и языково выдавили квалифицированных славян которых не восполнить-получается автор не славянин? Или его не получилось выдавить злым американцам? Или просто он бесполезный специалист раз все полезные уехали а он остался?)))
Цитата:
Это как историю России изучать по одной единственной книжке под названием "история Саратовской области"))
Читаем аннотацию
История Букеевского ханства 1801-1851
Сборник документов и материалов по истории СВОЕОБРАЗНОГО этнополитического объединения казахов первой половины 19 века располагавшегося в междуречье Урала и Волги
Автор нечаянно сделал этот выброс или..
Цитата:
В рамках своей идеологической борьбы с ненавистной им Америкой?
[Исправлено: abaika95, 02.08.2024 - 16:25]
Русского языка в Казахстане нет пишет автор на русском языке в русскоязычной газете Костаная
Американцы написали нам историю и языково выдавили квалифицированных славян которых не восполнить-получается автор не славянин? Или его не получилось выдавить злым американцам? Или просто он бесполезный специалист раз все полезные уехали а он остался?)))
Цитата:
В ход пошли извращенные учебники истории, хотя достаточно прочесть документальную книгу «История Букеевского ханства»,
Это как историю России изучать по одной единственной книжке под названием "история Саратовской области"))
Читаем аннотацию
История Букеевского ханства 1801-1851
Сборник документов и материалов по истории СВОЕОБРАЗНОГО этнополитического объединения казахов первой половины 19 века располагавшегося в междуречье Урала и Волги
Автор нечаянно сделал этот выброс или..
Цитата:
разжигание межнациональной розни позволяют себе малограмотные люди, не брезгующие любыми деньгами. Кто им платит, мы уже говорили, как и про «языковые патрули». Идет идеологическая война, начатая еще с 1945 года.
В рамках своей идеологической борьбы с ненавистной им Америкой?
[Исправлено: abaika95, 02.08.2024 - 16:25]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39814
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 02.08.24 - 16:16
Цитата:
Думаю пропаганду русского нацизма, который сейчас ведут пропагандисты войны и за геноцид украинцев, журналисту или кому то там в НГ нам навязывать не надо вот.
Это пропаганда ненависти к американцам и Западу ничего не даст.
Тов Денисову мало что творится сегодня из за нее в России?
Люди наслышавшись ее идут убивать таких же людей, только потому что например украинцы купили себе айфон или иностранное авто, а хуже американское, то есть кто пользуется американскими технологиями, интернетом, их разработками в айти сфере.
Теперь это по меркам тов. Денисова все враги.
Вот только не надо тут разжигать!
[Исправлено: 111, 02.08.2024 - 17:17]
Америка разгромила около 50 стран, рядясь в демократические одежды.
Думаю пропаганду русского нацизма, который сейчас ведут пропагандисты войны и за геноцид украинцев, журналисту или кому то там в НГ нам навязывать не надо вот.
Это пропаганда ненависти к американцам и Западу ничего не даст.
Тов Денисову мало что творится сегодня из за нее в России?
Люди наслышавшись ее идут убивать таких же людей, только потому что например украинцы купили себе айфон или иностранное авто, а хуже американское, то есть кто пользуется американскими технологиями, интернетом, их разработками в айти сфере.
Теперь это по меркам тов. Денисова все враги.
Вот только не надо тут разжигать!
[Исправлено: 111, 02.08.2024 - 17:17]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39814
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 02.08.24 - 16:25
Цитата:
Совершеннейшая провокация и вранье от тов. Денисова!
Тов. Денисов считает правильным нападение России на Украину?
Вот потому, что Россия начала войну с украинцами и сегодня от их городов камня на камне не оставляет, это мы должны шарохаться от такой России и ее пропаганды войны подальше.
Тут и без Америк все видно, какой хаос она начала с братской страной и не надо тут из нее делать беленького и пушистенького хомячка.
Мы сами видим, какой террор по миру устроила сегодняшняя российская власть и безо всяких американцев, на которых тов. Денисов пытается нас травить, как будто мы патриоты z' , как будто мы собаки и бараны!
Вы сейчас занимаетесь, что пытаетесь стравить нас казахстанцев с западным миром, тут и конкретно!
Главнейшая их задача - разъединить Россию с Казахстаном под любым предлогом, никаких дружественных отношений.
Совершеннейшая провокация и вранье от тов. Денисова!
Тов. Денисов считает правильным нападение России на Украину?
Вот потому, что Россия начала войну с украинцами и сегодня от их городов камня на камне не оставляет, это мы должны шарохаться от такой России и ее пропаганды войны подальше.
Тут и без Америк все видно, какой хаос она начала с братской страной и не надо тут из нее делать беленького и пушистенького хомячка.
Мы сами видим, какой террор по миру устроила сегодняшняя российская власть и безо всяких американцев, на которых тов. Денисов пытается нас травить, как будто мы патриоты z' , как будто мы собаки и бараны!
Вы сейчас занимаетесь, что пытаетесь стравить нас казахстанцев с западным миром, тут и конкретно!
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