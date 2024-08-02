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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 08:27
С утра подвожу человека домой, а человек садовник и специальность у него какая-то агрономическая что-то типа защиты растений. В общем он эту траву всю отличает друг от друга по именам. В машину садимся он мне говорит "вон, дурнишник русский растет. у нас тут его редко встретишь, на украине-то его навалом прямо зарослями вдоль дорог". Тут надо заметить что и учился и некоторое время прожил этот человек в усср. Вот казалось бы речь о растениях, об обычнейшей траве, но смешно аж до слез.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 09:08
Цитата:
И так сердцу радостно?
И не терпится с утра пораньше об этом миру поведать?
Карачун:
но смешно аж до слез
но смешно аж до слез
И так сердцу радостно?
И не терпится с утра пораньше об этом миру поведать?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 09:51
Ну а че плохого в том что люди посмеются? Я ж не из этих, как бы помягче сказать, которые за шутку могут комика закрыть.
А что до радости сердечной, так я ж не е(ушибленный)тый чтоб сердцу придавать несвойственные ему функции. Пробелов в общей физиологии человека как-то не нажил.
А что до радости сердечной, так я ж не е(ушибленный)тый чтоб сердцу придавать несвойственные ему функции. Пробелов в общей физиологии человека как-то не нажил.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16474
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 11:07
Цитата:
тебе деньги важны или жизни людей?))
окей сша наверно больше денег потратило за 20 лет войны
но сша и первая экономика мира им эти деньги копейки и на экономике никак не сказались темболее ВПК заработал триллионы на этой войне вернув налоги в бюджет
россия потратила тоже дофига денег за 2,5 года войны и экономика у россии даже не в 10ке и сугубо из за войны пошла еще и в регресс
при этом учитываем что сша потеряли 5 тыс человек безвозвратно
а россия потеряла 70 тыс человек безвозвратно и около 200 тыс калеками и ранеными которые экономике только в минус
дальше берем момент
сша потеряли 5 тыс профессиональных военных то есть тех кто служил всю жизнь и это их работа
а россия по данным потеряла только МОБИЛИЗОВАННЫХ мужиков уже под 20 тыс это люди кто работал на обычных гражданских работах-пожарные, сантехники, инженера, медики, слесаря
тоесть россия потеряла 20 тыс своих работяг просто на ровном месте это опять потеря экономики и заменить их некому ну если только таджиков не научат за станком стоять.
кому война принесла больше потерь? сша или россии?
Цитата:
а ты и не в силах ничего предпринять только слова)))
от того и пишу что это смешно) Цитата:
предупредить может майор кнб который скажет что если я не открою дверь мне ее выломают)
а ты просто балаболишь в пустоту) Цитата:
нет ты болтун из деревни)
но самомнения у тебя как у "россии"))Цитата:
ты ни с кем ни связан кроме своего босса ирландца и коллег русских эмигрантов)
Цитата:
вот и я о том же))
бла-бла-бла с каждым разом просто смешнее))
это я так тоже могу)
макс если не прекратишь нудить к тебе завтра придет наш Костанайский чемпион по стрельбе я с этим никак не связан но мало ли)))) в церковь лучше сходи и лоб зеленкой помажь))
[Исправлено: abaika95, 02.08.2024 - 12:08]
maxsaf:
А я тебя ещё раз спрошу - мне не сложно - денег сколько туда потратили?
А я тебя ещё раз спрошу - мне не сложно - денег сколько туда потратили?
тебе деньги важны или жизни людей?))
окей сша наверно больше денег потратило за 20 лет войны
но сша и первая экономика мира им эти деньги копейки и на экономике никак не сказались темболее ВПК заработал триллионы на этой войне вернув налоги в бюджет
россия потратила тоже дофига денег за 2,5 года войны и экономика у россии даже не в 10ке и сугубо из за войны пошла еще и в регресс
при этом учитываем что сша потеряли 5 тыс человек безвозвратно
а россия потеряла 70 тыс человек безвозвратно и около 200 тыс калеками и ранеными которые экономике только в минус
дальше берем момент
сша потеряли 5 тыс профессиональных военных то есть тех кто служил всю жизнь и это их работа
а россия по данным потеряла только МОБИЛИЗОВАННЫХ мужиков уже под 20 тыс это люди кто работал на обычных гражданских работах-пожарные, сантехники, инженера, медики, слесаря
тоесть россия потеряла 20 тыс своих работяг просто на ровном месте это опять потеря экономики и заменить их некому ну если только таджиков не научат за станком стоять.
кому война принесла больше потерь? сша или россии?
Цитата:
maxsaf:
Но я никаких действий не предпринимаю и не собираюсь, а значит не угрожаю
Но я никаких действий не предпринимаю и не собираюсь, а значит не угрожаю
а ты и не в силах ничего предпринять только слова)))
от того и пишу что это смешно) Цитата:
maxsaf:
Предупрежден - значит вооружен
Предупрежден - значит вооружен
предупредить может майор кнб который скажет что если я не открою дверь мне ее выломают)
а ты просто балаболишь в пустоту) Цитата:
maxsaf:
То бишь я твоя условная "Америка", которая тебя "вооружает".
То бишь я твоя условная "Америка", которая тебя "вооружает".
нет ты болтун из деревни)
но самомнения у тебя как у "россии"))Цитата:
maxsaf:
Если тот же оцифрованный, к примеру, продолжит свои дела болотные, то ему возможно, прилетит не слабо, от третьей стороны, с которой я никак не связан
Если тот же оцифрованный, к примеру, продолжит свои дела болотные, то ему возможно, прилетит не слабо, от третьей стороны, с которой я никак не связан
ты ни с кем ни связан кроме своего босса ирландца и коллег русских эмигрантов)
Цитата:
maxsaf:
азумеется, я ни при чём и повлиять на это никак не могу. Какая же это угроза?
азумеется, я ни при чём и повлиять на это никак не могу. Какая же это угроза?
вот и я о том же))
бла-бла-бла с каждым разом просто смешнее))
это я так тоже могу)
макс если не прекратишь нудить к тебе завтра придет наш Костанайский чемпион по стрельбе я с этим никак не связан но мало ли)))) в церковь лучше сходи и лоб зеленкой помажь))
[Исправлено: abaika95, 02.08.2024 - 12:08]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 11:18
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Какое глубокое "самопознание"!
abaika95:
не в силах ничего предпринять только слова
не в силах ничего предпринять только слова
Цитата:
abaika95:
просто балаболишь в пустоту
просто балаболишь в пустоту
Цитата:
abaika95:
болтун из деревни
болтун из деревни
Цитата:
abaika95:
бла-бла-бла с каждым разом просто смешнее
бла-бла-бла с каждым разом просто смешнее
Какое глубокое "самопознание"!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 13:24
Кстааати. Чтоб никому обидно не было. Прочитал заметку о петиции по переводу времени и сомнения подателей в компетенции принимателей решения и даже названными лженаучными исследования по заказу госорганов. Посадка стендапера...и вчера на главной мэйл ру "президент конго прибыл в казахстан"....
Верной дорогой идете товарищи, северный сосед одобряет.
Верной дорогой идете товарищи, северный сосед одобряет.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39812
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 13:35
Цитата:
В последнее время он обижается много, помягче пожалуйста, а то уйдет еще куда нибудь доказывать, на СВО от нас..
abaika95:
макс если не прекратишь нудить к тебе завтра придет наш Костанайский чемпион по стрельбе я с этим никак не связан но мало ли)))) в церковь лучше сходи и лоб зеленкой помажь))
макс если не прекратишь нудить к тебе завтра придет наш Костанайский чемпион по стрельбе я с этим никак не связан но мало ли)))) в церковь лучше сходи и лоб зеленкой помажь))
В последнее время он обижается много, помягче пожалуйста, а то уйдет еще куда нибудь доказывать, на СВО от нас..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16474
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 13:35
Цитата:
Мимо
Я не в деревне живу)))
таноми52:
Какое глубокое "самопознание"!
Какое глубокое "самопознание"!
Мимо
Я не в деревне живу)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16474
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 13:36
Цитата:
А за кого уйдет?
За ВСУ в канадский легион?)))
111:
В последнее время он обижается много, помягче пожалуйста, а то уйдет еще куда нибудь доказывать, на СВО от нас..
В последнее время он обижается много, помягче пожалуйста, а то уйдет еще куда нибудь доказывать, на СВО от нас..
А за кого уйдет?
За ВСУ в канадский легион?)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16474
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 13:54
Включил первый канал
На какой-то очередной полит передаче выступает в студии Виктор Бут
Оружейный барон
Контрабандист и преступник по всем мировым параметрам
Класс) дожили)
И нет я прекрасно понимаю что Бут агент КГБ ещё возящий оружие африканским диктатором по заданию
А депутат гос думы Луговой по заданию ФСБ траванул Литвиненко
В США есть такие же ребята из ЦРУ это прекрасно понятно и известно
Но ЕПТ в США хватает тямы не делать открытого киллера Конгрессменом а контрабандиста ЦРУ тащить на передачи в обсуждение политики))
Есть такие примеры из США? Покажите)
А пока нет то Россия пробивает очередное дно морального разложения народа и государства
На какой-то очередной полит передаче выступает в студии Виктор Бут
Оружейный барон
Контрабандист и преступник по всем мировым параметрам
Класс) дожили)
И нет я прекрасно понимаю что Бут агент КГБ ещё возящий оружие африканским диктатором по заданию
А депутат гос думы Луговой по заданию ФСБ траванул Литвиненко
В США есть такие же ребята из ЦРУ это прекрасно понятно и известно
Но ЕПТ в США хватает тямы не делать открытого киллера Конгрессменом а контрабандиста ЦРУ тащить на передачи в обсуждение политики))
Есть такие примеры из США? Покажите)
А пока нет то Россия пробивает очередное дно морального разложения народа и государства
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39812
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 13:55
Цитата:
А, закавыка.
Вит вон тоже за Россию, однако же на Запад работает, который бомбит русских.
Да, правило полного холодильника еще никто не отменял..
abaika95:
А за кого уйдет? За ВСУ в канадский легион?)
А за кого уйдет? За ВСУ в канадский легион?)
А, закавыка.
Вит вон тоже за Россию, однако же на Запад работает, который бомбит русских.
Да, правило полного холодильника еще никто не отменял..
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