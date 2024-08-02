Отправлено: - 11:07

maxsaf:

А я тебя ещё раз спрошу - мне не сложно - денег сколько туда потратили?

maxsaf:

Но я никаких действий не предпринимаю и не собираюсь, а значит не угрожаю

maxsaf:

Предупрежден - значит вооружен

maxsaf:

То бишь я твоя условная "Америка", которая тебя "вооружает".

maxsaf:

Если тот же оцифрованный, к примеру, продолжит свои дела болотные, то ему возможно, прилетит не слабо, от третьей стороны, с которой я никак не связан

maxsaf:

азумеется, я ни при чём и повлиять на это никак не могу. Какая же это угроза?

[Исправлено: abaika95, 02.08.2024 - 12:08]

Цитата:тебе деньги важны или жизни людей?))окей сша наверно больше денег потратило за 20 лет войныно сша и первая экономика мира им эти деньги копейки и на экономике никак не сказались темболее ВПК заработал триллионы на этой войне вернув налоги в бюджетроссия потратила тоже дофига денег за 2,5 года войны и экономика у россии даже не в 10ке и сугубо из за войны пошла еще и в регресспри этом учитываем что сша потеряли 5 тыс человек безвозвратноа россия потеряла 70 тыс человек безвозвратно и около 200 тыс калеками и ранеными которые экономике только в минусдальше берем моментсша потеряли 5 тыс профессиональных военных то есть тех кто служил всю жизнь и это их работаа россия по данным потеряла только МОБИЛИЗОВАННЫХ мужиков уже под 20 тыс это люди кто работал на обычных гражданских работах-пожарные, сантехники, инженера, медики, слесарятоесть россия потеряла 20 тыс своих работяг просто на ровном месте это опять потеря экономики и заменить их некому ну если только таджиков не научат за станком стоять.кому война принесла больше потерь? сша или россии?Цитата:а ты и не в силах ничего предпринять только слова)))от того и пишу что это смешно) Цитата:предупредить может майор кнб который скажет что если я не открою дверь мне ее выломают)а ты просто балаболишь в пустоту) Цитата:нет ты болтун из деревни)но самомнения у тебя как у "россии"))Цитата:ты ни с кем ни связан кроме своего босса ирландца и коллег русских эмигрантов)Цитата:вот и я о том же))бла-бла-бла с каждым разом просто смешнее))это я так тоже могу)макс если не прекратишь нудить к тебе завтра придет наш Костанайский чемпион по стрельбе я с этим никак не связан но мало ли)))) в церковь лучше сходи и лоб зеленкой помажь))