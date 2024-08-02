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Мы не раз поднимали вопрос о том, что эксперты, которые утвердили перевод времени, не являются людьми с научными степенями. У них нет научных публикаций. Поэтому меня очень волнует, что при принятии решения государственные органы используют, так сказать, лжеэкспертов, компетентность которых не подтверждена комитетом по науке

Цитата:Это я так понимаю камень в Нурхожаева строителя))Когда мы тут писали это несколько лет что этот горе эксперд из Кызылорды ничего не знает не умеет а просто водит всех за нос как инфо-цыган ведлер помню за него активно вступалась крича что сами мы никто и вообще учебник за 6 класс не читали))Где Ведлер? Почему не защищает своего кумира? Где Азамат Каримов котрый активно топил за перевод именно НА ОДИН ПОЯС где они все?Чё НГ интервью у них не берет ? Это же гражданские активисты как были так и остались ими, почему они тишину поймали то? Заняты работой? Да бросьте это смехота какая у них работа если они активисты))Нечего сказать народу? А что так? Как бегать по всем госорганам и истерить что акимат виноват в здоровье детей раз не переводит время это они могли а сейчас когда весь восток страны страдает от еб****го решения Нурхожаева сделать один пояс они тут же не причем? Сейчас дети осенью начнут в Усть камане с крыш прыгать из за того что весь день темень кромешная у них после школы кто будет отвечать? Аааа испугались ответственности значит?)))Ну-ну)Вот такие у нас активисты получаетсяНыть и истерить могутА ответить за свои действия не могутЭто на будущее всем читателям и журналистам НГСмотрите тщательнее кого тащите в паблик и кого превозносите....