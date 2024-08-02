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Петиция по возврату времени: озвучено предварительное решение
Петиция по возврату времени: озвучено предварительное решение
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49757
Петиция по возврату времени: озвучено предварительное решение
Отправлено: 02.08.24 - 12:57
"Все ваши доводы в течение последних полутора месяцев о том, что перевод часового пояса повлиял на потребление электроэнергии и на здоровье населения, не нашли своего подтверждения", - сказал Кайрат Балыкбаев.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1498
Re: Петиция по возврату времени: озвучено предварительное...
Отправлено: 02.08.24 - 12:57
Альжанова права на все 100%
Решение принималось и принимается сейчас исключительно чиновниками в интересах чиновников. Им просто удобно работать в одном часовом поясе с правительством. Это - единственная причина и ввода одного пояса, и отказа в удовлетворении петиции.
Решение принималось и принимается сейчас исключительно чиновниками в интересах чиновников. Им просто удобно работать в одном часовом поясе с правительством. Это - единственная причина и ввода одного пояса, и отказа в удовлетворении петиции.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 773
Петиция по возврату времени: озвучено предварительное решение
Отправлено: 02.08.24 - 13:14
Праавильно. А поэтому если гора не идет к магомету...все дружно ходим на работу во сколько нам надо и детей в школы водим во столько же и забираем когда положено. А эти которым надо вместе с правительством пусть...работают вместе с правительством
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16474
Петиция по возврату времени: озвучено предварительное решение
Отправлено: 02.08.24 - 13:33
Ну можно делать вывод
Все три народные петиции отменены
Перевод времени (чисто народ)
Утильсбор (агент властей Бокаев примазался)
Пропаганда ЛГБТ (также продвигали кремлевские агенты активно)
В итоге
Перевод времени выгоден Астане для управления регионами и восток начал больше электричества жрать а значит и бабок
Утильсбор прямая кормушка
А ЛГБТ если запретить тут же США начнет давить а наши этого не хотят
Но в итоге ЛГБТ кстати могут и запретить руководствуясь тактикой меньшего зла
[Исправлено: abaika95, 02.08.2024 - 14:34]
Все три народные петиции отменены
Перевод времени (чисто народ)
Утильсбор (агент властей Бокаев примазался)
Пропаганда ЛГБТ (также продвигали кремлевские агенты активно)
В итоге
Перевод времени выгоден Астане для управления регионами и восток начал больше электричества жрать а значит и бабок
Утильсбор прямая кормушка
А ЛГБТ если запретить тут же США начнет давить а наши этого не хотят
Но в итоге ЛГБТ кстати могут и запретить руководствуясь тактикой меньшего зла
[Исправлено: abaika95, 02.08.2024 - 14:34]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16474
Re: Петиция по возврату времени: озвучено предварительное...
Отправлено: 02.08.24 - 13:47
Цитата:
Это я так понимаю камень в Нурхожаева строителя))
Когда мы тут писали это несколько лет что этот горе эксперд из Кызылорды ничего не знает не умеет а просто водит всех за нос как инфо-цыган ведлер помню за него активно вступалась крича что сами мы никто и вообще учебник за 6 класс не читали
))
Где Ведлер? Почему не защищает своего кумира? Где Азамат Каримов котрый активно топил за перевод именно НА ОДИН ПОЯС где они все?
Чё НГ интервью у них не берет ? Это же гражданские активисты как были так и остались ими, почему они тишину поймали то? Заняты работой? Да бросьте это смехота какая у них работа если они активисты))
Нечего сказать народу? А что так? Как бегать по всем госорганам и истерить что акимат виноват в здоровье детей раз не переводит время это они могли а сейчас когда весь восток страны страдает от еб****го решения Нурхожаева сделать один пояс они тут же не причем? Сейчас дети осенью начнут в Усть камане с крыш прыгать из за того что весь день темень кромешная у них после школы кто будет отвечать? Аааа испугались ответственности значит?)))
Ну-ну)
Вот такие у нас активисты получается
Ныть и истерить могут
А ответить за свои действия не могут
Это на будущее всем читателям и журналистам НГ
Смотрите тщательнее кого тащите в паблик и кого превозносите....
Мы не раз поднимали вопрос о том, что эксперты, которые утвердили перевод времени, не являются людьми с научными степенями. У них нет научных публикаций. Поэтому меня очень волнует, что при принятии решения государственные органы используют, так сказать, лжеэкспертов, компетентность которых не подтверждена комитетом по науке
Это я так понимаю камень в Нурхожаева строителя))
Когда мы тут писали это несколько лет что этот горе эксперд из Кызылорды ничего не знает не умеет а просто водит всех за нос как инфо-цыган ведлер помню за него активно вступалась крича что сами мы никто и вообще учебник за 6 класс не читали
))
Где Ведлер? Почему не защищает своего кумира? Где Азамат Каримов котрый активно топил за перевод именно НА ОДИН ПОЯС где они все?
Чё НГ интервью у них не берет ? Это же гражданские активисты как были так и остались ими, почему они тишину поймали то? Заняты работой? Да бросьте это смехота какая у них работа если они активисты))
Нечего сказать народу? А что так? Как бегать по всем госорганам и истерить что акимат виноват в здоровье детей раз не переводит время это они могли а сейчас когда весь восток страны страдает от еб****го решения Нурхожаева сделать один пояс они тут же не причем? Сейчас дети осенью начнут в Усть камане с крыш прыгать из за того что весь день темень кромешная у них после школы кто будет отвечать? Аааа испугались ответственности значит?)))
Ну-ну)
Вот такие у нас активисты получается
Ныть и истерить могут
А ответить за свои действия не могут
Это на будущее всем читателям и журналистам НГ
Смотрите тщательнее кого тащите в паблик и кого превозносите....
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39812
Re: Петиция по возврату времени: озвучено предварительное...
Отправлено: 02.08.24 - 13:59
Цитата:
Победителей не судят.
Наверно скоро увидим в местных депутатах..
abaika95:
Где Ведлер?
Где Ведлер?
Победителей не судят.
Наверно скоро увидим в местных депутатах..
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