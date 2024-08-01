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≡ В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском рядом с Эйфелевой башней перед началом Олимпиады
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49755
В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском рядом с Эйфелевой башней перед началом Олимпиады
Отправлено: 01.08.24 - 14:45
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Такая идея пришла Гаухар Рустемкызы не из-за участия нашей страны в Олимпийских играх, но из-за большой любви к пению на родном языке. Однако девушка пользуется случаем и адресует перформанс казахстанским спортсменам.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16466
Re: В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском...
Отправлено: 02.08.24 - 10:51
#15
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Цитата:
Vit:
Он там живёт? Ну красавчик. Вот настоящий патриотичный пример как нужно работать в казахстане чиновникам)

нг пишет что там
никаких пока доказательств небыло Цитата:
родом из Шанхая2022:
.а че ты имеешь против сборщиков ягод и парикмахеров? Мы свои деньги зарабатываем честно и не плачим что государство нам недоплачивает,из гос.казны деньги не тянем а ещё приезжаем и скидываем честно трудовые заработанные в своём государстве.

да без проблем собирай свои ягоды дальше в британии и волосы стриги румынам
нам зачем знать о вас?))
что в вас ценного информационно? НИ-Х..ЧЕ-ГО
мне больше интереснее было бы узнать как живет сантехник нашего КСК и какая у него зарплата) и какая зарплата у бугхалтера КСК ) Цитата:
родом из Шанхая2022:
.ага вложись у нас так отожмут бизнез что рожки и ножни останутся...

КИЮ кото отжал? Цитата:
MEN:
а что НГ ради тебя одного издаётся?

это мое мнение как читателя
если не согласен с ним-парируй Цитата:
MEN:
хотя справедливости ради, новости конечно не те уже.

ну а я о чем?) деревенский уровень) Цитата:
maxsaf:
А ты ожидал какого то внимания со стороны Илона Маска в сторону какого-то непонятного инвест проекта?)

ноль внимания от наших сми а не от маска
парикмахерша которая поехала в румынию и там дочку устроила в школу при РОССИЙСКОМ посольстве важнее чем костанаец который предлагает инвест план илону маску.
П-приоритеты
Цитата:
maxsaf:
Дальше моя очередь, тоже что-нибудь спою для тиктока, на казахском. Будешь мне лайки ставить?)

а вот это действительно интересно будет)
ну спой у себя в деревне на улице чтониудь и пришли в НГ))
авось и из тебя сделают героя дня))
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