Отправлено: - 10:51

Vit:

Он там живёт? Ну красавчик. Вот настоящий патриотичный пример как нужно работать в казахстане чиновникам)

родом из Шанхая2022:

.а че ты имеешь против сборщиков ягод и парикмахеров? Мы свои деньги зарабатываем честно и не плачим что государство нам недоплачивает,из гос.казны деньги не тянем а ещё приезжаем и скидываем честно трудовые заработанные в своём государстве.

родом из Шанхая2022:

.ага вложись у нас так отожмут бизнез что рожки и ножни останутся...

MEN:

а что НГ ради тебя одного издаётся?

MEN:

хотя справедливости ради, новости конечно не те уже.

maxsaf:

А ты ожидал какого то внимания со стороны Илона Маска в сторону какого-то непонятного инвест проекта?)

maxsaf:

Дальше моя очередь, тоже что-нибудь спою для тиктока, на казахском. Будешь мне лайки ставить?)

Цитата:нг пишет что тамникаких пока доказательств небыло Цитата:да без проблем собирай свои ягоды дальше в британии и волосы стриги румынамнам зачем знать о вас?))что в вас ценного информационно? НИ-Х..ЧЕ-ГОмне больше интереснее было бы узнать как живет сантехник нашего КСК и какая у него зарплата) и какая зарплата у бугхалтера КСК ) Цитата:КИЮ кото отжал? Цитата:это мое мнение как читателяесли не согласен с ним-парируй Цитата:ну а я о чем?) деревенский уровень) Цитата:ноль внимания от наших сми а не от маскапарикмахерша которая поехала в румынию и там дочку устроила в школу при РОССИЙСКОМ посольстве важнее чем костанаец который предлагает инвест план илону маску.П-приоритетыЦитата:а вот это действительно интересно будет)ну спой у себя в деревне на улице чтониудь и пришли в НГ))авось и из тебя сделают героя дня))