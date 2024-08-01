Отправлено: - 10:42

абике:

Еще много лет психиатр Ламброзо писал в своих трудах,

Цитата:его теорию давно уже 100 раз опроверглилаброзо был совсем чуточку расист и родоначальник евгеникимол детишек нужно только из хороших (богатых) семей сохранятьа детей пьяниц и убийц лучше сразу топить как котят (не прямо но косвенно это пропагандировал)да на детях алкашей часто генетически пагубно сказываются зависимости их родителей от того страдает и мышление и поведение следственноно есть еще фактор воспитания. дети алкашей часто просто представлены сами себе и вытворяют то что видят у родителейесли ребенка забрать в младенчестве от таких родителей в 8 из 10 случаев он вырастит нормальным ребенкомно также работает и в обратном порядке почему у нормальных обеспеченных родителей бывают дети алкаши и убийцы? ломброзо что-то обходил стороной этот момент