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"Тобол" потерпел фиаско в еврокубках
"Тобол" потерпел фиаско в еврокубках
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49755
"Тобол" потерпел фиаско в еврокубках
Отправлено: 02.08.24 - 02:57
Футболисты "Тобола" вылетели из Лиги конференций, проиграв по сумме двух игр швейцарскому "Санкт-Галлену". Ответная игра прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39809
Re: "Тобол" потерпел фиаско в еврокубках
Отправлено: 02.08.24 - 02:57
Вам нужны Лохи миллионеры?
Тогда мы идем к вам!
Тогда мы идем к вам!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3452
"Тобол" потерпел фиаско в еврокубках
Отправлено: 02.08.24 - 08:51
Какая славная новость! Нечего кататься по Европам, тратя на это бюджетные деньги! Осталось еще дать пинка под зад дорогостоящим легионерам, получающим милионы, опять же, из бюджета. Сделать такое правило, если хотите покупать легионеров забугорных за счет бюджета, то платите им зарплату не больше официальной средней по стране. И все, ни один легионер не приедет.
[Исправлено: юля елиссева, 02.08.2024 - 09:52]
[Исправлено: юля елиссева, 02.08.2024 - 09:52]
Ж
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.04.22
- Сообщений:
- 18
Re: "Тобол" потерпел фиаско в еврокубках
Отправлено: 02.08.24 - 09:51
Я не люблю и не смотрю футбол. И каждый раз во мне закипает: почему я должен в этом участвовать. На годовой бюджет этих ребят можно школу построить или лес посадить. Может пора спросить у власти :как быть тем ,кто не согласен с такой статьёй бюджета, как большой футбол?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3452
"Тобол" потерпел фиаско в еврокубках
Отправлено: 02.08.24 - 10:16
Цитата:
Объявят оппозиционером и врагом за такие вопросы.
Жили-были:
Может пора спросить у власти :как быть тем ,кто не согласен с такой статьёй бюджета, как большой футбол?
Может пора спросить у власти :как быть тем ,кто не согласен с такой статьёй бюджета, как большой футбол?
Объявят оппозиционером и врагом за такие вопросы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16466
Re: "Тобол" потерпел фиаско в еврокубках
Отправлено: 02.08.24 - 10:35
не смотрю футбол, не интересно
но смешит то что когда тобол в прошлом году брал первые места все молчали в дырочку
как начал проигрывать опять заголосили)))
делаем вывод
интерес к бюджетным тратам на футбол у людей возникает прямо пропорционально к успехам команды
надо менять тренера значит) Цитата:
от того что они проиграли в европе бюджетных денег от этого в казне области больше не станет) Цитата:
я и на льду не катаюсь но почему на мои деньги ледовые арены строят для каких то конькобежцев которых не видно даже на олимпиаде никогда?
есть разряд трат как ЗРЕЛИЩА
футбол уже давно не спорт а зрелище по примеру с гладиаторскими боями в риме (только тут без убийств)
спортивный театр причем очень дорогой получается
футбольный клуб по идее должен идти как инвестиционный крючек для рекламщиков
чтобы коммерс в европе посмотрел матч и так ага какойто казахстанский клуб пробился в европу значит там есть бабки, значит население там смотрит футбол, надо залезть туда с каким-нибудь заводом типа по производству газировки или макдонольдс построить где пол области жрать будет и не протолкнутся от молодняка
просто учитывая что тобол дальше какихто мелких лиг никуда не пробивается возникает вопрос а в коня ли корм?
ну играйте хорошо на местном уровне казахстанском чтобы болельщики хоть могли на матчи ездить
но смешит то что когда тобол в прошлом году брал первые места все молчали в дырочку
как начал проигрывать опять заголосили)))
делаем вывод
интерес к бюджетным тратам на футбол у людей возникает прямо пропорционально к успехам команды
надо менять тренера значит) Цитата:
юля елиссева:
Какая славная новость! Нечего кататься по Европам, тратя на это бюджетные деньги!
Какая славная новость! Нечего кататься по Европам, тратя на это бюджетные деньги!
от того что они проиграли в европе бюджетных денег от этого в казне области больше не станет) Цитата:
Жили-были:
:как быть тем ,кто не согласен с такой статьёй бюджета, как большой футбол?
:как быть тем ,кто не согласен с такой статьёй бюджета, как большой футбол?
я и на льду не катаюсь но почему на мои деньги ледовые арены строят для каких то конькобежцев которых не видно даже на олимпиаде никогда?
есть разряд трат как ЗРЕЛИЩА
футбол уже давно не спорт а зрелище по примеру с гладиаторскими боями в риме (только тут без убийств)
спортивный театр причем очень дорогой получается
футбольный клуб по идее должен идти как инвестиционный крючек для рекламщиков
чтобы коммерс в европе посмотрел матч и так ага какойто казахстанский клуб пробился в европу значит там есть бабки, значит население там смотрит футбол, надо залезть туда с каким-нибудь заводом типа по производству газировки или макдонольдс построить где пол области жрать будет и не протолкнутся от молодняка
просто учитывая что тобол дальше какихто мелких лиг никуда не пробивается возникает вопрос а в коня ли корм?
ну играйте хорошо на местном уровне казахстанском чтобы болельщики хоть могли на матчи ездить
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 770
Re: "Тобол" потерпел фиаско в еврокубках
Отправлено: 02.08.24 - 10:51
Цитата:
На ледовую арену может быть организован доступ всех желающих покататься на коньках хотя бы. Что в свою очередь способствует общему оздоровлению общества, даже и далеких от спортивного "боления" людей. Тогда как у футбольного клуба и охват меньше и польза весьма сомнительна.
abaika95:
я и на льду не катаюсь но почему на мои деньги ледовые арены строят для каких то конькобежцев которых не видно даже на олимпиаде никогда?
я и на льду не катаюсь но почему на мои деньги ледовые арены строят для каких то конькобежцев которых не видно даже на олимпиаде никогда?
На ледовую арену может быть организован доступ всех желающих покататься на коньках хотя бы. Что в свою очередь способствует общему оздоровлению общества, даже и далеких от спортивного "боления" людей. Тогда как у футбольного клуба и охват меньше и польза весьма сомнительна.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16466
"Тобол" потерпел фиаско в еврокубках
Отправлено: 02.08.24 - 10:56
Цитата:
каков процент у нас катающихся на коньках среди горожан?
почему мои налоги уходят на арену если ни я ни мои дети на коньках не катаемся ? но на стадион я реально раз 5-6 ходил смотреть футбол (за компанию) Цитата:
тут спорно
процент нужно считать сколько людей катается на коньках в арене (и пускают ли их туда) и сколько людей смотрит и болеет за тобол
и да со здоровьем аргумент так себе
я тоже могу сказать что болельщик на стадионе выпускает адреналиновый пар что благостно влияет на его нервную систему что опять же полезно для здоровья)))
Карачун:
На ледовую арену может быть организован доступ всех желающих покататься на коньках хотя бы.
На ледовую арену может быть организован доступ всех желающих покататься на коньках хотя бы.
каков процент у нас катающихся на коньках среди горожан?
почему мои налоги уходят на арену если ни я ни мои дети на коньках не катаемся ? но на стадион я реально раз 5-6 ходил смотреть футбол (за компанию) Цитата:
Карачун:
Тогда как у футбольного клуба и охват меньше и польза весьма сомнительна.
Тогда как у футбольного клуба и охват меньше и польза весьма сомнительна.
тут спорно
процент нужно считать сколько людей катается на коньках в арене (и пускают ли их туда) и сколько людей смотрит и болеет за тобол
и да со здоровьем аргумент так себе
я тоже могу сказать что болельщик на стадионе выпускает адреналиновый пар что благостно влияет на его нервную систему что опять же полезно для здоровья)))
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