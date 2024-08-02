Отправлено: - 10:35

юля елиссева:

Какая славная новость! Нечего кататься по Европам, тратя на это бюджетные деньги!

Жили-были:

:как быть тем ,кто не согласен с такой статьёй бюджета, как большой футбол?

не смотрю футбол, не интересноно смешит то что когда тобол в прошлом году брал первые места все молчали в дырочкукак начал проигрывать опять заголосили)))делаем выводинтерес к бюджетным тратам на футбол у людей возникает прямо пропорционально к успехам командынадо менять тренера значит) Цитата:от того что они проиграли в европе бюджетных денег от этого в казне области больше не станет) Цитата:я и на льду не катаюсь но почему на мои деньги ледовые арены строят для каких то конькобежцев которых не видно даже на олимпиаде никогда?есть разряд трат как ЗРЕЛИЩАфутбол уже давно не спорт а зрелище по примеру с гладиаторскими боями в риме (только тут без убийств)спортивный театр причем очень дорогой получаетсяфутбольный клуб по идее должен идти как инвестиционный крючек для рекламщиковчтобы коммерс в европе посмотрел матч и так ага какойто казахстанский клуб пробился в европу значит там есть бабки, значит население там смотрит футбол, надо залезть туда с каким-нибудь заводом типа по производству газировки или макдонольдс построить где пол области жрать будет и не протолкнутся от молоднякапросто учитывая что тобол дальше какихто мелких лиг никуда не пробивается возникает вопрос а в коня ли корм?ну играйте хорошо на местном уровне казахстанском чтобы болельщики хоть могли на матчи ездить