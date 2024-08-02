Отправлено: - 09:45

Lamka:

Или половину сотовых вышек отключили, или снизили их пропускную способность, но в районе КЖБИ, что билайн, что алтел уровень качества связи (сигнала) просто ужасен.

[Исправлено: юля елиссева, 02.08.2024 - 10:54]

Цитата:сказывается борьба нашего акима со столбами. Все провода провайдеров, которые раньше висели на троллейбусных столбах просто срезаются. На новые столбы из оцинкованной жестянки уже ничего не навесишь. Да и не разрешают. Плюс народ, чтобы улучшить качество связи, покупает и включает массово репитеры. Стоят такие от 15 тысяч тенге. Репитер заметно улучшает качество связи у одного абоннента и глушит её для всех остальных, кто рядом. Радиус глушения зависит опять же от мощности репитера. Совсем недавно на крыше дома по Темирбаева 14, где я живу, Билайн хотел уставить свою антену. Это заметно улучшило бы качество связи и мобильного интернета в районе ЖД Вокзала. Но, большая часть жильцов оказались мракобесами и дали антену становить.