Казахстанские операторы связи заявили о повышении цен на некоторые тарифы
Отправлено: 02.08.24 - 08:50
- Оператор Tele2/Altel действительно изменил цены на некоторые тарифы, но повышение тарифов не подразумевает резкого скачка цен и тем более не достигнет показателей, указанных в запросе (70 процентов - прим.), - говорится в ответе оператора. Читать новость
22% для компании Теле2 это не резкий скачок? Платил 3900 в 2022 году, в 2023 уже 5500, а теперь 6500 зарядили. При этом для меня, как потребителя ровным счётом ничего не изменилось, растет только цена. Думаю спрыгивать с этого провайдера и тарифа тоже.
За последний месяц резко упало качество связи. Или половину сотовых вышек отключили, или снизили их пропускную способность, но в районе КЖБИ, что билайн, что алтел уровень качества связи (сигнала) просто ужасен. Может конечно глушилки ставят или более серьезно сканируют трафик и звонки. Но качество сигнала ужасное. На фоне этого, удорожание услуги выглядит как издёвка.
P.S.: Отдельный вид услуги модем с сим-картой дома, она не перемещается, всегда должен быть более-менее стабильный сигнал, но и тут он стал хуже. И не скажешь, что используют его при движении или металлическая крыша мешает сигналу.
Lamka: Или половину сотовых вышек отключили, или снизили их пропускную способность, но в районе КЖБИ, что билайн, что алтел уровень качества связи (сигнала) просто ужасен.
сказывается борьба нашего акима со столбами. Все провода провайдеров, которые раньше висели на троллейбусных столбах просто срезаются. На новые столбы из оцинкованной жестянки уже ничего не навесишь. Да и не разрешают. Плюс народ, чтобы улучшить качество связи, покупает и включает массово репитеры. Стоят такие от 15 тысяч тенге. Репитер заметно улучшает качество связи у одного абоннента и глушит её для всех остальных, кто рядом. Радиус глушения зависит опять же от мощности репитера. Совсем недавно на крыше дома по Темирбаева 14, где я живу, Билайн хотел уставить свою антену. Это заметно улучшило бы качество связи и мобильного интернета в районе ЖД Вокзала. Но, большая часть жильцов оказались мракобесами и дали антену становить.
С апреля 2023 года связь, в теле2 хуже некуда. При обращении в call-центр сотрудники с усмешкой говорят "да, наблюдаются проблемы со связью, устраняться они будут несколько месяцев". Стоя в центре города, разговаривать абсолютно невозможно. Интернет - очень вялый, 2-3 минутное видео смотришь 4-5 минут, постоянная буферизация и вылеты. Отлично грузится только реклама. Жалобы они якобы фиксируют, но с места не движется решение вопросов. Еще ни разу не перезвонили (хотя обещают после каждого обращения), и ничего не исправили. Но рост тарифов неизменно мотивируется совершенствованием технологий и оборудования. Куда смотрит антикор?
Теле 2 действительно испортился,в Затобольске за последний год было две серьёзных аварии когда в моём районе по несколько дней голосовой связи и интернета просто не было совсем,а у меня и домашний интернет работает от мобильного так как альтернтивы нет. Писал несколько раз жалобы в «eOtinish» мне перезванивали ,объясняли в чём проблема,но качество всё равно лучше не стало.
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