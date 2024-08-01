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≡ "Случай единственный, младше не было". Минпросвет о 8-летнем фигуранте дела о сексуальном насилии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49755
"Случай единственный, младше не было". Минпросвет о 8-летнем фигуранте дела о сексуальном насилии
Отправлено: 01.08.24 - 21:53
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Подозреваемые дети сейчас находятся в центре адаптации несовершеннолетних. Председатель комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова раскрыла детали дела о сексуальном насилии в отношении 5-летней девочки в Костанае.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
281
Re: "Случай единственный, младше не было". Минпросвет...
Отправлено: 01.08.24 - 21:53
#1
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Еще много лет психиатр Ламброзо писал в своих трудах, что дети родившиеся от преступников, алкоголиков все равно на основании генетики все равно станут преступниками, алкоголиками! Действительно так оно и есть! Как в пословице: сколько волка не корми, все равно в лес смотрит! У будущего преступника это написано в его мозгу! Поэтому это пустая трата времени! Думаю, что в будущем в брачные нормативные акты нужно внести изменения насчет обязанности будущих супругов, сожителей, а именно обязать их проходить обязательный медицинский тест с целью выявления психических отклонений, расстройств, генных нарушений, патологий, а также для предупреждения насилия друг к другу. При наличии таковых, запретить им вступать в половые отношения с лицами противоположного пола! Отсутствие такого тестирования влечет появление на генетическом уровне психически нездоровых особей, которые бесконтрольно размножаются создавая проблему обществу!
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
311
Re: "Случай единственный, младше не было". Минпросвет...
Отправлено: 02.08.24 - 07:58
#2
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Ну это не новость, как там у Жванецкого? "Раньше миром управляли умные, это было жестоко, умные заставляли тупых учиться, теперь миром правят тупые, это справедливо, так как тупых больше"
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
770
"Случай единственный, младше не было". Минпросвет о 8-летнем фигуранте дела о сексуальном насилии
Отправлено: 02.08.24 - 10:21
#3
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Цитата:
абике:
дети родившиеся от преступников, алкоголиков все равно на основании генетики все равно станут преступниками, алкоголиками!

Вот это размах! Такое обилие неподтвержденных исследованиями утверждений и все в народ! Вероятность предрасположенности да, будет больше, но без соответствующей социальной среды реализация этой увеличенной вероятности будет стремиться к нулю.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16466
"Случай единственный, младше не было". Минпросвет о 8-летнем фигуранте дела о сексуальном насилии
Отправлено: 02.08.24 - 10:42
#4
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Цитата:
абике:
Еще много лет психиатр Ламброзо писал в своих трудах,

его теорию давно уже 100 раз опровергли
лаброзо был совсем чуточку расист и родоначальник евгеники
мол детишек нужно только из хороших (богатых) семей сохранять
а детей пьяниц и убийц лучше сразу топить как котят (не прямо но косвенно это пропагандировал)
да на детях алкашей часто генетически пагубно сказываются зависимости их родителей от того страдает и мышление и поведение следственно
но есть еще фактор воспитания. дети алкашей часто просто представлены сами себе и вытворяют то что видят у родителей
если ребенка забрать в младенчестве от таких родителей в 8 из 10 случаев он вырастит нормальным ребенком
но также работает и в обратном порядке почему у нормальных обеспеченных родителей бывают дети алкаши и убийцы? ломброзо что-то обходил стороной этот момент
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