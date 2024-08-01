Отправлено: - 17:49

saba:

на ресепшене девушка из Клубка, аниматоры семейная пара из Затоболовки, ничего не пели, аниматоры танцевали,увы не казахские танцы!

Vit:

То как живут олигархи и чиновники за границей мы в курсе.

Vit:

Поэтому лучше смотреть как простые наши трудяги уезжают из процветающего Казахстана в Румынию, в Нью йорк и тд)))

Vit:

Тем более тут песни поют на казахском языке в Париже, да эта новость ваще должна быть на первых полосах всех изданий страны.

Цитата:И к чему это?Цитата:Нет не в курсеНг что-то не шибко об этом пишетЧто мешает отрядить собкора в Дубай чтобы посмотреть как живёт Архимед якобы? Он же по вбросам нг именно там сейчас?))Цитата:Нахрена мне истории гастарбайтеров из числа парикмахеров и сборщиков ягод?Почему не написать об айтишниках и владельцах бизнеса кто сюда валит толпами и тут живёт?Статьи о релокантах где? Статьи о кандасах? Об их проблемах и вопросахНет их в области что-ли? Да сотни если не тысячи человекНет мне зачем-то нужно знать что в Париже на улице спела какая-то казашка их лисаковска Цитата:Это нг так видимо думает что это новость какая-тоХотя как-то ну очень барабер всем на этоУ нас тут костанаец в США Илона маску инвест идею предлагает чтобы в Костанае вложиться в какой-то инвестиционный хабНоль внимания.