Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском рядом с Эйфелевой башней перед началом Олимпиады
В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском рядом с Эйфелевой башней перед началом Олимпиады
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49752
В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском рядом с Эйфелевой башней перед началом Олимпиады
Отправлено: 01.08.24 - 14:45
Такая идея пришла Гаухар Рустемкызы не из-за участия нашей страны в Олимпийских играх, но из-за большой любви к пению на родном языке. Однако девушка пользуется случаем и адресует перформанс казахстанским спортсменам.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16462
Re: В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском...
Отправлено: 01.08.24 - 14:45
Новости у нас все больше на какие-то деревенские похожи
То НГ берет интервью у какой-то парикмахерши в Румынии котрая по стечению обстоятельств просто из Костаная была
То вот уличная певичка во Франции спела из лисаковска
Дальше что?
Дворников в Нью Йорке и таксистов в Сеуле будете искать родом из косты?
Что за болезненная тяга писать о поуеховших? К чему и зачем? Местных вообще нет о ком писать можно? Вон у нас полная площадь певичек на выходные выступает и парикмахерских сотни
Материал какой пропадает))
То НГ берет интервью у какой-то парикмахерши в Румынии котрая по стечению обстоятельств просто из Костаная была
То вот уличная певичка во Франции спела из лисаковска
Дальше что?
Дворников в Нью Йорке и таксистов в Сеуле будете искать родом из косты?
Что за болезненная тяга писать о поуеховших? К чему и зачем? Местных вообще нет о ком писать можно? Вон у нас полная площадь певичек на выходные выступает и парикмахерских сотни
Материал какой пропадает))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5458
В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском рядом с Эйфелевой башней перед началом Олимпиады
Отправлено: 01.08.24 - 15:14
Цитата:
Я приехал в Турцию, на ресепшене девушка из Клубка, аниматоры семейная пара из Затоболовки, ничего не пели, аниматоры танцевали,увы не казахские танцы!
abaika95:
Дворников в Нью Йорке и таксистов в Сеуле будете
Дворников в Нью Йорке и таксистов в Сеуле будете
Я приехал в Турцию, на ресепшене девушка из Клубка, аниматоры семейная пара из Затоболовки, ничего не пели, аниматоры танцевали,увы не казахские танцы!
В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском рядом с Эйфелевой башней перед началом Олимпиады
Отправлено: 01.08.24 - 17:29
Цитата:
Поэтому лучше смотреть как простые наши трудяги уезжают из процветающего Казахстана в Румынию, в Нью йорк и тд)))
Тем более тут песни поют на казахском языке в Париже, да эта новость ваще должна быть на первых полосах всех изданий страны.
[Исправлено: Vit, 01.08.2024 - 17:30]
abaika95: Дворников в Нью Йорке и таксистов в Сеуле будете искать родом из косты?То как живут олигархи и чиновники за границей мы в курсе. И как на них сквозь пальцы смотрят антикоры мы тоже в курсе.
Поэтому лучше смотреть как простые наши трудяги уезжают из процветающего Казахстана в Румынию, в Нью йорк и тд)))
Тем более тут песни поют на казахском языке в Париже, да эта новость ваще должна быть на первых полосах всех изданий страны.
[Исправлено: Vit, 01.08.2024 - 17:30]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16462
В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском рядом с Эйфелевой башней перед началом Олимпиады
Отправлено: 01.08.24 - 17:49
Цитата:
И к чему это?
Цитата:
Нет не в курсе
Нг что-то не шибко об этом пишет
Что мешает отрядить собкора в Дубай чтобы посмотреть как живёт Архимед якобы? Он же по вбросам нг именно там сейчас?))Цитата:
Нахрена мне истории гастарбайтеров из числа парикмахеров и сборщиков ягод?
Почему не написать об айтишниках и владельцах бизнеса кто сюда валит толпами и тут живёт?
Статьи о релокантах где? Статьи о кандасах? Об их проблемах и вопросах
Нет их в области что-ли? Да сотни если не тысячи человек
Нет мне зачем-то нужно знать что в Париже на улице спела какая-то казашка их лисаковска Цитата:
Это нг так видимо думает что это новость какая-то
Хотя как-то ну очень барабер всем на это
У нас тут костанаец в США Илона маску инвест идею предлагает чтобы в Костанае вложиться в какой-то инвестиционный хаб
Ноль внимания.
saba:
на ресепшене девушка из Клубка, аниматоры семейная пара из Затоболовки, ничего не пели, аниматоры танцевали,увы не казахские танцы!
на ресепшене девушка из Клубка, аниматоры семейная пара из Затоболовки, ничего не пели, аниматоры танцевали,увы не казахские танцы!
И к чему это?
Цитата:
Vit:
То как живут олигархи и чиновники за границей мы в курсе.
То как живут олигархи и чиновники за границей мы в курсе.
Нет не в курсе
Нг что-то не шибко об этом пишет
Что мешает отрядить собкора в Дубай чтобы посмотреть как живёт Архимед якобы? Он же по вбросам нг именно там сейчас?))Цитата:
Vit:
Поэтому лучше смотреть как простые наши трудяги уезжают из процветающего Казахстана в Румынию, в Нью йорк и тд)))
Поэтому лучше смотреть как простые наши трудяги уезжают из процветающего Казахстана в Румынию, в Нью йорк и тд)))
Нахрена мне истории гастарбайтеров из числа парикмахеров и сборщиков ягод?
Почему не написать об айтишниках и владельцах бизнеса кто сюда валит толпами и тут живёт?
Статьи о релокантах где? Статьи о кандасах? Об их проблемах и вопросах
Нет их в области что-ли? Да сотни если не тысячи человек
Нет мне зачем-то нужно знать что в Париже на улице спела какая-то казашка их лисаковска Цитата:
Vit:
Тем более тут песни поют на казахском языке в Париже, да эта новость ваще должна быть на первых полосах всех изданий страны.
Тем более тут песни поют на казахском языке в Париже, да эта новость ваще должна быть на первых полосах всех изданий страны.
Это нг так видимо думает что это новость какая-то
Хотя как-то ну очень барабер всем на это
У нас тут костанаец в США Илона маску инвест идею предлагает чтобы в Костанае вложиться в какой-то инвестиционный хаб
Ноль внимания.
В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском рядом с Эйфелевой башней перед началом Олимпиады
Отправлено: 01.08.24 - 18:02
Цитата:
Он там живёт?
Ну красавчик. Вот настоящий патриотичный пример как нужно работать в казахстане чиновникам)
abaika95:
в Дубай чтобы посмотреть как живёт Архимед якобы?
в Дубай чтобы посмотреть как живёт Архимед якобы?
Он там живёт?
Ну красавчик. Вот настоящий патриотичный пример как нужно работать в казахстане чиновникам)
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1439
Re: В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском...
Отправлено: 01.08.24 - 21:01
Цитата:
.....а че ты имеешь против сборщиков ягод и парикмахеров? Мы свои деньги зарабатываем честно и не плачим что государство нам недоплачивает,из гос.казны деньги не тянем а ещё приезжаем и скидываем честно трудовые заработанные в своём государстве....Цитата:
....ага вложись у нас так отожмут бизнез что рожки и ножни останутся...
abaika95:
Нахрена мне истории гастарбайтеров из числа парикмахеров и сборщиков ягод?
Нахрена мне истории гастарбайтеров из числа парикмахеров и сборщиков ягод?
.....а че ты имеешь против сборщиков ягод и парикмахеров? Мы свои деньги зарабатываем честно и не плачим что государство нам недоплачивает,из гос.казны деньги не тянем а ещё приезжаем и скидываем честно трудовые заработанные в своём государстве....Цитата:
abaika95:
У нас тут костанаец в США Илона маску инвест идею предлагает чтобы в Костанае вложиться в какой-то инвестиционный хаб Ноль внимания
У нас тут костанаец в США Илона маску инвест идею предлагает чтобы в Костанае вложиться в какой-то инвестиционный хаб Ноль внимания
....ага вложись у нас так отожмут бизнез что рожки и ножни останутся...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1439
Re: В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском...
Отправлено: 01.08.24 - 21:13
Боксер-трансгендер одержала победу на Олимпиаде за 46 секунд. Ее соперница прервала бой и ушла с рингаИтальянка снялась с боя после поединка с провалившей гендерный тест боксершей Фото: Richard Pelham / Getty Images Итальянская боксерша Анджела Карини снялась с боя против алжирки Иман Хелиф, ранее провалившей гендерный тест. По данным La Gazzetta dello Sport, это произошло на Олимпийских играх в Париже. В поединке 1/8 финала в весовой категории до 66 килограммов Карини отказалась продолжать бой против Хелиф. В итоге спустя 46 секунд от начала поединка сменившая пол спортсменка из Алжира была признана победителем. Итальянка же бросила свой шлем на пол, отказалась жать руку сопернице, поджала колени и заплакала, говоря о несправедливости.
..... интересно что думает об этом поединке президент Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин.....
..... интересно что думает об этом поединке президент Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин.....
M
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.01.07
- Сообщений:
- 75
В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском рядом с Эйфелевой башней перед началом Олимпиады
Отправлено: 01.08.24 - 23:38
Цитата:
а что НГ ради тебя одного издаётся? какая-то мания, может даже и величия.
хотя справедливости ради, новости конечно не те уже. но за девушку рад, просто хотя бы за то что землячка и исполнилась может её небольшая мечта
[Исправлено: MEN, 02.08.2024 - 00:40]
abaika95:
Нахрена мне истории гастарбайтеров
Нахрена мне истории гастарбайтеров
а что НГ ради тебя одного издаётся? какая-то мания, может даже и величия.
хотя справедливости ради, новости конечно не те уже. но за девушку рад, просто хотя бы за то что землячка и исполнилась может её небольшая мечта
[Исправлено: MEN, 02.08.2024 - 00:40]
Re: В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском...
Отправлено: 01.08.24 - 23:55
Цитата:
Поэтому они в новости и не попали не шарят
saba:
Я приехал в Турцию, на ресепшене девушка из Клубка, аниматоры семейная пара из Затоболовки, ничего не пели, аниматоры танцевали,увы не казахские танцы!
Я приехал в Турцию, на ресепшене девушка из Клубка, аниматоры семейная пара из Затоболовки, ничего не пели, аниматоры танцевали,увы не казахские танцы!
Поэтому они в новости и не попали не шарят
Re: В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском...
Отправлено: 02.08.24 - 00:01
Цитата:
А ты ожидал какого то внимания со стороны Илона Маска в сторону какого-то непонятного инвест проекта?)) ноль - это даже с запасом
abaika95:
У нас тут костанаец в США Илона маску инвест идею предлагает чтобы в Костанае вложиться в какой-то инвестиционный хаб Ноль внимания.
У нас тут костанаец в США Илона маску инвест идею предлагает чтобы в Костанае вложиться в какой-то инвестиционный хаб Ноль внимания.
А ты ожидал какого то внимания со стороны Илона Маска в сторону какого-то непонятного инвест проекта?)) ноль - это даже с запасом
Re: В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском...
Отправлено: 02.08.24 - 00:03
Цитата:
Дальше моя очередь, тоже что-нибудь спою для тиктока, на казахском. Будешь мне лайки ставить?))
abaika95:
То вот уличная певичка во Франции спела из лисаковска Дальше что?
То вот уличная певичка во Франции спела из лисаковска Дальше что?
Дальше моя очередь, тоже что-нибудь спою для тиктока, на казахском. Будешь мне лайки ставить?))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39809
В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском рядом с Эйфелевой башней перед началом Олимпиады
Отправлено: 02.08.24 - 02:53
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5458
Re: В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском...
Отправлено: 02.08.24 - 03:55
Цитата:
Не надо! А то мир перевернется и будет неудобно ходить на голове!
maxsaf:
тоже что-нибудь спою для тиктока, на казахском. Будешь мне лайки ставить?))
тоже что-нибудь спою для тиктока, на казахском. Будешь мне лайки ставить?))
Не надо! А то мир перевернется и будет неудобно ходить на голове!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 62
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать