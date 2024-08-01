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≡ В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском рядом с Эйфелевой башней перед началом Олимпиады
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49752
В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском рядом с Эйфелевой башней перед началом Олимпиады
Отправлено: 01.08.24 - 14:45
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Такая идея пришла Гаухар Рустемкызы не из-за участия нашей страны в Олимпийских играх, но из-за большой любви к пению на родном языке. Однако девушка пользуется случаем и адресует перформанс казахстанским спортсменам.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16462
Re: В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском...
Отправлено: 01.08.24 - 14:45
#1
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Новости у нас все больше на какие-то деревенские похожи

То НГ берет интервью у какой-то парикмахерши в Румынии котрая по стечению обстоятельств просто из Костаная была
То вот уличная певичка во Франции спела из лисаковска
Дальше что?
Дворников в Нью Йорке и таксистов в Сеуле будете искать родом из косты?
Что за болезненная тяга писать о поуеховших? К чему и зачем? Местных вообще нет о ком писать можно? Вон у нас полная площадь певичек на выходные выступает и парикмахерских сотни
Материал какой пропадает))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5458
В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском рядом с Эйфелевой башней перед началом Олимпиады
Отправлено: 01.08.24 - 15:14
#2
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Цитата:
abaika95:
Дворников в Нью Йорке и таксистов в Сеуле будете

Я приехал в Турцию, на ресепшене девушка из Клубка, аниматоры семейная пара из Затоболовки, ничего не пели, аниматоры танцевали,увы не казахские танцы! :-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15114
В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском рядом с Эйфелевой башней перед началом Олимпиады
Отправлено: 01.08.24 - 17:29
#3
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Цитата:
abaika95: Дворников в Нью Йорке и таксистов в Сеуле будете искать родом из косты?
То как живут олигархи и чиновники за границей мы в курсе. И как на них сквозь пальцы смотрят антикоры мы тоже в курсе.
Поэтому лучше смотреть как простые наши трудяги уезжают из процветающего Казахстана в Румынию, в Нью йорк и тд)))
Тем более тут песни поют на казахском языке в Париже, да эта новость ваще должна быть на первых полосах всех изданий страны.

[Исправлено: Vit, 01.08.2024 - 17:30]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16462
В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском рядом с Эйфелевой башней перед началом Олимпиады
Отправлено: 01.08.24 - 17:49
#4
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Цитата:
saba:
на ресепшене девушка из Клубка, аниматоры семейная пара из Затоболовки, ничего не пели, аниматоры танцевали,увы не казахские танцы!

И к чему это?
Цитата:
Vit:
То как живут олигархи и чиновники за границей мы в курсе.

Нет не в курсе
Нг что-то не шибко об этом пишет
Что мешает отрядить собкора в Дубай чтобы посмотреть как живёт Архимед якобы? Он же по вбросам нг именно там сейчас?))Цитата:
Vit:
Поэтому лучше смотреть как простые наши трудяги уезжают из процветающего Казахстана в Румынию, в Нью йорк и тд)))

Нахрена мне истории гастарбайтеров из числа парикмахеров и сборщиков ягод?
Почему не написать об айтишниках и владельцах бизнеса кто сюда валит толпами и тут живёт?
Статьи о релокантах где? Статьи о кандасах? Об их проблемах и вопросах
Нет их в области что-ли? Да сотни если не тысячи человек
Нет мне зачем-то нужно знать что в Париже на улице спела какая-то казашка их лисаковска Цитата:
Vit:
Тем более тут песни поют на казахском языке в Париже, да эта новость ваще должна быть на первых полосах всех изданий страны.

Это нг так видимо думает что это новость какая-то
Хотя как-то ну очень барабер всем на это
У нас тут костанаец в США Илона маску инвест идею предлагает чтобы в Костанае вложиться в какой-то инвестиционный хаб
Ноль внимания.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15114
В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском рядом с Эйфелевой башней перед началом Олимпиады
Отправлено: 01.08.24 - 18:02
#5
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Цитата:
abaika95:
в Дубай чтобы посмотреть как живёт Архимед якобы?


Он там живёт?
Ну красавчик. Вот настоящий патриотичный пример как нужно работать в казахстане чиновникам)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1439
Re: В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском...
Отправлено: 01.08.24 - 21:01
#6
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Цитата:
abaika95:
Нахрена мне истории гастарбайтеров из числа парикмахеров и сборщиков ягод?


.....а че ты имеешь против сборщиков ягод и парикмахеров? Мы свои деньги зарабатываем честно и не плачим что государство нам недоплачивает,из гос.казны деньги не тянем а ещё приезжаем и скидываем честно трудовые заработанные в своём государстве....Цитата:
abaika95:
У нас тут костанаец в США Илона маску инвест идею предлагает чтобы в Костанае вложиться в какой-то инвестиционный хаб Ноль внимания

....ага вложись у нас так отожмут бизнез что рожки и ножни останутся...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1439
Re: В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском...
Отправлено: 01.08.24 - 21:13
#7
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Боксер-трансгендер одержала победу на Олимпиаде за 46 секунд. Ее соперница прервала бой и ушла с рингаИтальянка снялась с боя после поединка с провалившей гендерный тест боксершей Фото: Richard Pelham / Getty Images Итальянская боксерша Анджела Карини снялась с боя против алжирки Иман Хелиф, ранее провалившей гендерный тест. По данным La Gazzetta dello Sport, это произошло на Олимпийских играх в Париже. В поединке 1/8 финала в весовой категории до 66 килограммов Карини отказалась продолжать бой против Хелиф. В итоге спустя 46 секунд от начала поединка сменившая пол спортсменка из Алжира была признана победителем. Итальянка же бросила свой шлем на пол, отказалась жать руку сопернице, поджала колени и заплакала, говоря о несправедливости.
..... интересно что думает об этом поединке президент Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин..... :-( :-( :-(
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M
§ MEN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.01.07
Сообщений:
75
В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском рядом с Эйфелевой башней перед началом Олимпиады
Отправлено: 01.08.24 - 23:38
#8
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Цитата:
abaika95:
Нахрена мне истории гастарбайтеров

а что НГ ради тебя одного издаётся? какая-то мания, может даже и величия.
хотя справедливости ради, новости конечно не те уже. но за девушку рад, просто хотя бы за то что землячка и исполнилась может её небольшая мечта

[Исправлено: MEN, 02.08.2024 - 00:40]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24195
Re: В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском...
Отправлено: 01.08.24 - 23:55
#9
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Цитата:
saba:
Я приехал в Турцию, на ресепшене девушка из Клубка, аниматоры семейная пара из Затоболовки, ничего не пели, аниматоры танцевали,увы не казахские танцы!

Поэтому они в новости и не попали ;-) не шарят :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24195
Re: В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском...
Отправлено: 02.08.24 - 00:01
#10
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Цитата:
abaika95:
У нас тут костанаец в США Илона маску инвест идею предлагает чтобы в Костанае вложиться в какой-то инвестиционный хаб Ноль внимания.

А ты ожидал какого то внимания со стороны Илона Маска в сторону какого-то непонятного инвест проекта?)) ноль - это даже с запасом :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24195
Re: В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском...
Отправлено: 02.08.24 - 00:03
#11
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Цитата:
abaika95:
То вот уличная певичка во Франции спела из лисаковска Дальше что?

Дальше моя очередь, тоже что-нибудь спою для тиктока, на казахском. Будешь мне лайки ставить?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39809
В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском рядом с Эйфелевой башней перед началом Олимпиады
Отправлено: 02.08.24 - 02:53
#12
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Не знаю, я вот так ответил в инсте

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5458
Re: В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском...
Отправлено: 02.08.24 - 03:55
#13
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Цитата:
maxsaf:
тоже что-нибудь спою для тиктока, на казахском. Будешь мне лайки ставить?))

Не надо! А то мир перевернется и будет неудобно ходить на голове!
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