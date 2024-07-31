Отправлено: - 11:31

Карачун:

Хочет человек сдохнуть не надо ему мешать.

Цитата:100 процентов согласен! Если проанализировать заботу о здоровье курильщиков путем повышения цен на сигареты, то сколько человек бросило курить , а сколько перешло на крнтрабандные сигареты плохого качества и табак самосад, перевес явно будет на стороне вторых. И что это забота о здоровье! Очень сомнительно!