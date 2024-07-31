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≡ "Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об ограничениях для таксистов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49751
"Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об ограничениях для таксистов
Отправлено: 31.07.24 - 19:57
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Казахстанский политический обозреватель Газиз Абишев прокомментировал предложение министра транспорта Марата Карабаева об ограничении дистанции перевозок для таксистов до 50 километров.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5457
"Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об ограничениях для таксистов
Отправлено: 01.08.24 - 11:20
#15
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До Москвы было 34 рубля
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5457
Re: "Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об...
Отправлено: 01.08.24 - 11:31
#16
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Цитата:
Карачун:
Хочет человек сдохнуть не надо ему мешать.

100 процентов согласен! Если проанализировать заботу о здоровье курильщиков путем повышения цен на сигареты, то сколько человек бросило курить , а сколько перешло на крнтрабандные сигареты плохого качества и табак самосад, перевес явно будет на стороне вторых. И что это забота о здоровье! Очень сомнительно!
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1972
Re: "Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об...
Отправлено: 01.08.24 - 22:15
#17
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Цитата:
saba:

А никто и не говорит, что такой рейс был. Но улететь из Кустаная в Челябинск было можно на транзитных рейсах. Например, Кустанай-Челябинск-Казань-Горький.
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