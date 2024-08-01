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≡ Причина подземных толчков в Рудном до сих пор не установлена - ДЧС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49751
Причина подземных толчков в Рудном до сих пор не установлена - ДЧС
Отправлено: 01.08.24 - 18:41
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Об этом сообщил заместитель начальника ДЧС Омиржан ТУКУШЕВ. По его словам, утром 27 июля произошло "сейсмическое событие" мощностью 3,9 баллов. Это подтвердили не только казахстанские экспертные центры, но и европейский сейсмологический центр.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39807
Re: Причина подземных толчков в Рудном до сих пор не установлена...
Отправлено: 01.08.24 - 18:41
#1
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Цитата:
Департамент направил запросы в научные центры Казахстана, 


Это что такое, научный центр Казахстана?
Те, которыедумают над размером китайских яблок или над стотысячилетием нашего государства?
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1403
Re: Причина подземных толчков в Рудном до сих пор не установлена...
Отправлено: 01.08.24 - 21:30
#2
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Это червь из «Дюны» зашевелился. Спайсы отменили, вот он и ворочается :-)
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
281
Re: Причина подземных толчков в Рудном до сих пор не установлена...
Отправлено: 01.08.24 - 22:00
#3
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Это взрывная волна после взрыва в Житикаре! Другого не дано!
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