Re: "Случай единственный, младше не было". Минпросвет...

Отправлено: - 21:53

Еще много лет психиатр Ламброзо писал в своих трудах, что дети родившиеся от преступников, алкоголиков все равно на основании генетики все равно станут преступниками, алкоголиками! Действительно так оно и есть! Как в пословице: сколько волка не корми, все равно в лес смотрит! У будущего преступника это написано в его мозгу! Поэтому это пустая трата времени! Думаю, что в будущем в брачные нормативные акты нужно внести изменения насчет обязанности будущих супругов, сожителей, а именно обязать их проходить обязательный медицинский тест с целью выявления психических отклонений, расстройств, генных нарушений, патологий, а также для предупреждения насилия друг к другу. При наличии таковых, запретить им вступать в половые отношения с лицами противоположного пола! Отсутствие такого тестирования влечет появление на генетическом уровне психически нездоровых особей, которые бесконтрольно размножаются создавая проблему обществу!