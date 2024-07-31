В целом обо мне что? Кому и чем я угрожаю? Я в принципе то угрозы не представляю никакой вообще, но могу открыть, к примеру, тебе глаза на угрозу, которая висит над тобой, по совершенно не зависящим от меня причинам.
Для них главное, чтобы Россия подтвердила статус Великой державы, неважно,что большой кровью, зато потом они будут ходить с гордо поднятой головой и говорить, мы тоже там рядом жили и прошлое у нас общее
maxsaf: Меня ниоткуда не выгоняли, в школах никогда не работал.
А что так? Не берут?) Цитата:
maxsaf: Намекаю на то, что ты отказываешься суммарные затраты озвучить, и потом выхлоп сравнить от этих затрат.
Ну я же тебе пишу 5 тыс американцев погибло И 300 тыс россиян убитых и раненых Чисто убитых уже к 70и тысячам приближается Это самые что ни на есть прямые траты государства Деньги заработаешь а людей не вернёшь
Получается 5 тыс американцев дороже вышли чем 70 тыс русских? Это почти один американец 10 русских стоит так по твоему? Ну ты русофоб хуже куата конечно...Цитата:
maxsaf: В целом обо мне что? Кому и чем я угрожаю?
Да всем) Постоянно какие-то угрозы из деревни Вас найдут Вас не пустят Будете извинятся Ну и остальной бред))) У меня так сосед алкаш постоянно орет на бабку что её кто-то покарает) Цитата:
saba: Для них главное, чтобы Россия подтвердила статус Великой державы
Поздно До войны ещё можно было сделать вид что Россия сильная С начала войны все увидели цену России и ее армии Все разворовано,похерено, у руля сверху донизу какие-то тупые хапуги сидят Вот сейчас все министерство обороны ловят на взятках Получается у вас вся военная машина была машина воровства А вы уже 70 тыс человек из за этого потеряли Ну не идиоты? Куда ФСБ смотрело? Туда же видимо, пилило
abaika95: Ну я же тебе пишу 5 тыс американцев погибло И 300 тыс россиян убитых и раненых Чисто убитых уже к 70и тысячам приближается Это самые что ни на есть прямые траты государства Деньги заработаешь а людей не вернёшь
А я тебя ещё раз спрошу - мне не сложно - денег сколько туда потратили?
abaika95: Да всем) Постоянно какие-то угрозы из деревни Вас найдут Вас не пустят
Если бы я писал о своих каких-то действиях возможных, то это была бы угроза. Но я никаких действий не предпринимаю и не собираюсь, а значит не угрожаю. Но могу при этом предупредить, если предполагаю угрозу от третьей стороны. Предупрежден - значит вооружен. То бишь я твоя условная "Америка", которая тебя "вооружает". Можешь начинать на меня молиться Если тот же оцифрованный, к примеру, продолжит свои дела болотные, то ему возможно, прилетит не слабо, от третьей стороны, с которой я никак не связан. Разумеется, я ни при чём и повлиять на это никак не могу. Какая же это угроза?
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