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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 641 из 641«1...639640641
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24192
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 18:20
#9601
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Цитата:
abaika95:
Неужто уже и сис админов выгнали?))

Без понятия, ещё раз тебе говорю, кого откуда выгнали. Меня ниоткуда не выгоняли, в школах никогда не работал.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24192
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 18:21
#9602
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Цитата:
abaika95:
Намекаешь что 300 тыс убитых россиян дешевле выходят чем 5 тыс американцев? Ну ты русофоб редкостный

Намекаю на то, что ты отказываешься суммарные затраты озвучить, и потом выхлоп сравнить от этих затрат.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24192
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 18:24
#9603
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Цитата:
abaika95:
Я в целом о тебе а не об этой ситуации

В целом обо мне что? Кому и чем я угрожаю? Я в принципе то угрозы не представляю никакой вообще, но могу открыть, к примеру, тебе глаза на угрозу, которая висит над тобой, по совершенно не зависящим от меня причинам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39807
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 20:29
#9604
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Цитата:
maxsaf:
Кому и чем я угрожаю? Я

Да ты постоянно то ноешь, тотжалуешься, то угрожаешь.
Тут уже как то на развлекалово у тебя непохоже, злоба прям какая то
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24192
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 20:54
#9605
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Цитата:
111:
Да ты постоянно то ноешь, тотжалуешься, то угрожаешь. Тут уже как то на развлекалово у тебя непохоже, злоба прям какая то

Почему не похоже? Потому что лично тебе не весело? )) ну та и должно быть, так задумано :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39807
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.08.24 - 04:11
#9606
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Цитата:
maxsaf:
Потому что лично тебе не весело? ))

Мне весело от того, что ты тут желчью льешь и извиваешься
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39807
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.08.24 - 11:34
#9607
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Ну как россияне патриоты, то с лиц.., ой, с ютубом?
Ради войны идем на всё?
Легче как то стало и богаче жить?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5457
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.08.24 - 12:15
#9608
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Цитата:
111:
Ну как россияне патриоты, то

Так россиян то практически нет здесь, кроме Гоги, в основном сочувствующие из Казахстана, Канады и Германии :-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5457
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.08.24 - 12:19
#9609
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Для них главное, чтобы Россия подтвердила статус Великой державы, неважно,что большой кровью, зато потом они будут ходить с гордо поднятой головой и говорить, мы тоже там рядом жили и прошлое у нас общее
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39807
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.08.24 - 12:38
#9610
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Цитата:
saba:
гордо поднятой головой и говорить, мы тоже там рядом жили и прошлое у нас общее

Будут гордиться потом, что они тоже приложили много усилий, чтобы погибло как можно больше украинцев, их детей, матерей.
Все это так мерзко..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
766
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.08.24 - 12:53
#9611
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Цитата:
saba:
мы тоже там рядом жили и прошлое у нас общее

Есть такие граждане ущербные. Любители примазаться к деяниям значительно более дееспособных людей
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16462
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.08.24 - 14:51
#9612
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Цитата:
maxsaf:
Меня ниоткуда не выгоняли, в школах никогда не работал.

А что так? Не берут?)
Цитата:
maxsaf:
Намекаю на то, что ты отказываешься суммарные затраты озвучить, и потом выхлоп сравнить от этих затрат.

Ну я же тебе пишу
5 тыс американцев погибло
И 300 тыс россиян убитых и раненых
Чисто убитых уже к 70и тысячам приближается
Это самые что ни на есть прямые траты государства
Деньги заработаешь а людей не вернёшь

Получается 5 тыс американцев дороже вышли чем 70 тыс русских?
Это почти один американец 10 русских стоит так по твоему?
Ну ты русофоб хуже куата конечно...Цитата:
maxsaf:
В целом обо мне что? Кому и чем я угрожаю?

Да всем)
Постоянно какие-то угрозы из деревни
Вас найдут
Вас не пустят
Будете извинятся
Ну и остальной бред)))
У меня так сосед алкаш постоянно орет на бабку что её кто-то покарает) Цитата:
saba:
Для них главное, чтобы Россия подтвердила статус Великой державы

Поздно
До войны ещё можно было сделать вид что Россия сильная
С начала войны все увидели цену России и ее армии
Все разворовано,похерено, у руля сверху донизу какие-то тупые хапуги сидят
Вот сейчас все министерство обороны ловят на взятках
Получается у вас вся военная машина была машина воровства
А вы уже 70 тыс человек из за этого потеряли
Ну не идиоты? Куда ФСБ смотрело? Туда же видимо, пилило

Весь мир ржет

[Исправлено: abaika95, 01.08.2024 - 16:05]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24192
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.08.24 - 18:19
#9613
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Цитата:
abaika95:
Ну я же тебе пишу 5 тыс американцев погибло И 300 тыс россиян убитых и раненых Чисто убитых уже к 70и тысячам приближается Это самые что ни на есть прямые траты государства Деньги заработаешь а людей не вернёшь

А я тебя ещё раз спрошу - мне не сложно - денег сколько туда потратили?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24192
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.08.24 - 18:29
#9614
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Цитата:
abaika95:
Да всем) Постоянно какие-то угрозы из деревни Вас найдут Вас не пустят

Если бы я писал о своих каких-то действиях возможных, то это была бы угроза. Но я никаких действий не предпринимаю и не собираюсь, а значит не угрожаю. Но могу при этом предупредить, если предполагаю угрозу от третьей стороны. Предупрежден - значит вооружен. То бишь я твоя условная "Америка", которая тебя "вооружает". Можешь начинать на меня молиться :lol: Если тот же оцифрованный, к примеру, продолжит свои дела болотные, то ему возможно, прилетит не слабо, от третьей стороны, с которой я никак не связан. Разумеется, я ни при чём и повлиять на это никак не могу. Какая же это угроза? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 01.08.2024 - 19:31]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39807
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.08.24 - 18:37
#9615
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Круто Путина то унизили, заставили освободить


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