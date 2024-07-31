Отправлено: - 14:51

maxsaf:

Меня ниоткуда не выгоняли, в школах никогда не работал.

maxsaf:

Намекаю на то, что ты отказываешься суммарные затраты озвучить, и потом выхлоп сравнить от этих затрат.

maxsaf:

В целом обо мне что? Кому и чем я угрожаю?

saba:

Для них главное, чтобы Россия подтвердила статус Великой державы

[Исправлено: abaika95, 01.08.2024 - 16:05]

Цитата:А что так? Не берут?)Цитата:Ну я же тебе пишу5 тыс американцев погиблоИ 300 тыс россиян убитых и раненыхЧисто убитых уже к 70и тысячам приближаетсяЭто самые что ни на есть прямые траты государстваДеньги заработаешь а людей не вернёшьПолучается 5 тыс американцев дороже вышли чем 70 тыс русских?Это почти один американец 10 русских стоит так по твоему?Ну ты русофоб хуже куата конечно...Цитата:Да всем)Постоянно какие-то угрозы из деревниВас найдутВас не пустятБудете извинятсяНу и остальной бред)))У меня так сосед алкаш постоянно орет на бабку что её кто-то покарает) Цитата:ПоздноДо войны ещё можно было сделать вид что Россия сильнаяС начала войны все увидели цену России и ее армииВсе разворовано,похерено, у руля сверху донизу какие-то тупые хапуги сидятВот сейчас все министерство обороны ловят на взяткахПолучается у вас вся военная машина была машина воровстваА вы уже 70 тыс человек из за этого потерялиНу не идиоты? Куда ФСБ смотрело? Туда же видимо, пилилоВесь мир ржет