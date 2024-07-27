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≡ Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49750
Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 27.07.24 - 19:43
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Оказывается средняя зарплата в Костанайской области должна быть 300 тыс тенге сам аким Костанайской области сказал.Вопрос а ее кто нибудь вообще получает такую зарплату в Костанае.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16462
Re: Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 31.07.24 - 00:57
#15
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Цитата:
Добринцофф:
,у сотрудников оплата не за месяц ,а за часы,хочешь заработать выходи,не нужны деньги можешь заниматься личными делами.

По труд договору работают? почасовая оплата нормируется и начисляется доп доход за выход в выходные,праздничные и и сверхурочные больше положенных 8 часов рабочего времени
Профайл
Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
262
Re: Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 31.07.24 - 16:09
#16
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А средняя зарплата - это начисления или то, что после вычетов всех налогов и платежей, т.е. на руки?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
935
Re: Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 01.08.24 - 18:05
#17
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Я за домом смотрю и ничего не получаю. А взять - тогда на дом ничего не остаётся. Через год откажусь от этого
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