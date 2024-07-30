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≡ В автоЦОНе Костаная парк автомобилей для сдачи водительского экзамена «предельно изношен»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49749
В автоЦОНе Костаная парк автомобилей для сдачи водительского экзамена «предельно изношен»
Отправлено: 30.07.24 - 21:56
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Оценка прозвучала из уст первого заместителя начальника департамента полиции Костанайской области Алексея МИЛЮКА. Сегодня, 30 июля, на совещании в областном акимате анализировали факторы, которые приводят к росту ДТП.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15114
Re: В автоЦОНе Костаная парк автомобилей для сдачи водительского...
Отправлено: 30.07.24 - 21:56
#1
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Не смешно слушать жалобы на не хватку денег от самого успешного бизнеса страны. Деньги у вас есть и льются рекой круглосуточно и круглогодично без перерыва и выходных.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1437
Re: В автоЦОНе Костаная парк автомобилей для сдачи водительского...
Отправлено: 30.07.24 - 22:35
#2
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Цитата:
Vit:
Деньги у вас есть и льются рекой круглосуточно и круглогодично без перерыва и выходных.


....мы ведь знаем куда этот поток плывёт.....
Профайл
к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
186
Re: В автоЦОНе Костаная парк автомобилей для сдачи водительского...
Отправлено: 31.07.24 - 07:11
#3
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пересадить начальников и их замов на общественный транспорт, вот и найдутся средства на обновление автопарка
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2206
Re: В автоЦОНе Костаная парк автомобилей для сдачи водительского...
Отправлено: 01.08.24 - 17:08
#4
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Филиал Госкорпорации «Правительство для граждан» по Костанайской области предоставил "НГ" комментарий:
"В Костанайской области имеются две автоматизированные площадки для сдачи практических экзаменов кандидатами в водители – в Костанае и Аркалыке.
Автодром в городе Костанай был запущен в 2015 году и функционирует на оборудовании LFMS – на основе магнитных датчиков. Практический экзамен здесь ведется по категориям В, В1, С, С1, Д, Д1. Автопарк состоит из 8 единиц транспортных средств, которые находятся в исправном состоянии.
Автодром в городе Аркалык был запущен в декабре 2022 года на базе оборудования GPS Glonass. Практический экзамен можно сдать на категории В, В1, С1, С на 4 транспортных средствах.
Вместе с тем, отметим, что автодромы в Костанае и Аркалыке соответствуют требованиям для приема практических экзаменов, имеют необходимые дорожные знаки и разметку по всему маршруту испытательных упражнений, которые ежегодно обновляются поставщиками.
Отметим, что согласно статистике за 2023 год, в Специализированный сектор города Житикара на сдачу теоретического экзамена обращались 5-7 человек в месяц. В связи с чем, открытие автодрома не является целесообразным".
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