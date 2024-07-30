Re: В автоЦОНе Костаная парк автомобилей для сдачи водительского...
Отправлено: 01.08.24 - 17:08
Филиал Госкорпорации «Правительство для граждан» по Костанайской области предоставил "НГ" комментарий:
"В Костанайской области имеются две автоматизированные площадки для сдачи практических экзаменов кандидатами в водители – в Костанае и Аркалыке.
Автодром в городе Костанай был запущен в 2015 году и функционирует на оборудовании LFMS – на основе магнитных датчиков. Практический экзамен здесь ведется по категориям В, В1, С, С1, Д, Д1. Автопарк состоит из 8 единиц транспортных средств, которые находятся в исправном состоянии.
Автодром в городе Аркалык был запущен в декабре 2022 года на базе оборудования GPS Glonass. Практический экзамен можно сдать на категории В, В1, С1, С на 4 транспортных средствах.
Вместе с тем, отметим, что автодромы в Костанае и Аркалыке соответствуют требованиям для приема практических экзаменов, имеют необходимые дорожные знаки и разметку по всему маршруту испытательных упражнений, которые ежегодно обновляются поставщиками.
Отметим, что согласно статистике за 2023 год, в Специализированный сектор города Житикара на сдачу теоретического экзамена обращались 5-7 человек в месяц. В связи с чем, открытие автодрома не является целесообразным".