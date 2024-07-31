Отправлено: - 18:24

abaika95:

Я в целом о тебе а не об этой ситуации

Цитата:В целом обо мне что? Кому и чем я угрожаю? Я в принципе то угрозы не представляю никакой вообще, но могу открыть, к примеру, тебе глаза на угрозу, которая висит над тобой, по совершенно не зависящим от меня причинам.