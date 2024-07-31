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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 18:20
Цитата:
Без понятия, ещё раз тебе говорю, кого откуда выгнали. Меня ниоткуда не выгоняли, в школах никогда не работал.
abaika95:
Неужто уже и сис админов выгнали?))
Неужто уже и сис админов выгнали?))
Без понятия, ещё раз тебе говорю, кого откуда выгнали. Меня ниоткуда не выгоняли, в школах никогда не работал.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 18:21
Цитата:
Намекаю на то, что ты отказываешься суммарные затраты озвучить, и потом выхлоп сравнить от этих затрат.
abaika95:
Намекаешь что 300 тыс убитых россиян дешевле выходят чем 5 тыс американцев? Ну ты русофоб редкостный
Намекаешь что 300 тыс убитых россиян дешевле выходят чем 5 тыс американцев? Ну ты русофоб редкостный
Намекаю на то, что ты отказываешься суммарные затраты озвучить, и потом выхлоп сравнить от этих затрат.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 18:24
Цитата:
В целом обо мне что? Кому и чем я угрожаю? Я в принципе то угрозы не представляю никакой вообще, но могу открыть, к примеру, тебе глаза на угрозу, которая висит над тобой, по совершенно не зависящим от меня причинам.
abaika95:
Я в целом о тебе а не об этой ситуации
Я в целом о тебе а не об этой ситуации
В целом обо мне что? Кому и чем я угрожаю? Я в принципе то угрозы не представляю никакой вообще, но могу открыть, к примеру, тебе глаза на угрозу, которая висит над тобой, по совершенно не зависящим от меня причинам.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 20:29
Цитата:
Да ты постоянно то ноешь, тотжалуешься, то угрожаешь.
Тут уже как то на развлекалово у тебя непохоже, злоба прям какая то
maxsaf:
Кому и чем я угрожаю? Я
Кому и чем я угрожаю? Я
Да ты постоянно то ноешь, тотжалуешься, то угрожаешь.
Тут уже как то на развлекалово у тебя непохоже, злоба прям какая то
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 20:54
Цитата:
Почему не похоже? Потому что лично тебе не весело? )) ну та и должно быть, так задумано
111:
Да ты постоянно то ноешь, тотжалуешься, то угрожаешь. Тут уже как то на развлекалово у тебя непохоже, злоба прям какая то
Да ты постоянно то ноешь, тотжалуешься, то угрожаешь. Тут уже как то на развлекалово у тебя непохоже, злоба прям какая то
Почему не похоже? Потому что лично тебе не весело? )) ну та и должно быть, так задумано
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.08.24 - 04:11
Цитата:
Мне весело от того, что ты тут желчью льешь и извиваешься
maxsaf:
Потому что лично тебе не весело? ))
Потому что лично тебе не весело? ))
Мне весело от того, что ты тут желчью льешь и извиваешься
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.08.24 - 11:34
Ну как россияне патриоты, то с лиц.., ой, с ютубом?
Ради войны идем на всё?
Легче как то стало и богаче жить?
Ради войны идем на всё?
Легче как то стало и богаче жить?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5457
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.08.24 - 12:15
Цитата:
Так россиян то практически нет здесь, кроме Гоги, в основном сочувствующие из Казахстана, Канады и Германии
111:
Ну как россияне патриоты, то
Ну как россияне патриоты, то
Так россиян то практически нет здесь, кроме Гоги, в основном сочувствующие из Казахстана, Канады и Германии
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5457
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.08.24 - 12:19
Для них главное, чтобы Россия подтвердила статус Великой державы, неважно,что большой кровью, зато потом они будут ходить с гордо поднятой головой и говорить, мы тоже там рядом жили и прошлое у нас общее
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.08.24 - 12:38
Цитата:
Будут гордиться потом, что они тоже приложили много усилий, чтобы погибло как можно больше украинцев, их детей, матерей.
Все это так мерзко..
saba:
гордо поднятой головой и говорить, мы тоже там рядом жили и прошлое у нас общее
гордо поднятой головой и говорить, мы тоже там рядом жили и прошлое у нас общее
Будут гордиться потом, что они тоже приложили много усилий, чтобы погибло как можно больше украинцев, их детей, матерей.
Все это так мерзко..
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 766
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.08.24 - 12:53
Цитата:
Есть такие граждане ущербные. Любители примазаться к деяниям значительно более дееспособных людей
saba:
мы тоже там рядом жили и прошлое у нас общее
мы тоже там рядом жили и прошлое у нас общее
Есть такие граждане ущербные. Любители примазаться к деяниям значительно более дееспособных людей
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16461
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.08.24 - 14:51
Цитата:
А что так? Не берут?)
Цитата:
Ну я же тебе пишу
5 тыс американцев погибло
И 300 тыс россиян убитых и раненых
Чисто убитых уже к 70и тысячам приближается
Это самые что ни на есть прямые траты государства
Деньги заработаешь а людей не вернёшь
Получается 5 тыс американцев дороже вышли чем 70 тыс русских?
Это почти один американец 10 русских стоит так по твоему?
Ну ты русофоб хуже куата конечно...Цитата:
Да всем)
Постоянно какие-то угрозы из деревни
Вас найдут
Вас не пустят
Будете извинятся
Ну и остальной бред)))
У меня так сосед алкаш постоянно орет на бабку что её кто-то покарает) Цитата:
Поздно
До войны ещё можно было сделать вид что Россия сильная
С начала войны все увидели цену России и ее армии
Все разворовано,похерено, у руля сверху донизу какие-то тупые хапуги сидят
Вот сейчас все министерство обороны ловят на взятках
Получается у вас вся военная машина была машина воровства
А вы уже 70 тыс человек из за этого потеряли
Ну не идиоты? Куда ФСБ смотрело? Туда же видимо, пилило
Весь мир ржет
[Исправлено: abaika95, 01.08.2024 - 16:05]
maxsaf:
Меня ниоткуда не выгоняли, в школах никогда не работал.
Меня ниоткуда не выгоняли, в школах никогда не работал.
А что так? Не берут?)
Цитата:
maxsaf:
Намекаю на то, что ты отказываешься суммарные затраты озвучить, и потом выхлоп сравнить от этих затрат.
Намекаю на то, что ты отказываешься суммарные затраты озвучить, и потом выхлоп сравнить от этих затрат.
Ну я же тебе пишу
5 тыс американцев погибло
И 300 тыс россиян убитых и раненых
Чисто убитых уже к 70и тысячам приближается
Это самые что ни на есть прямые траты государства
Деньги заработаешь а людей не вернёшь
Получается 5 тыс американцев дороже вышли чем 70 тыс русских?
Это почти один американец 10 русских стоит так по твоему?
Ну ты русофоб хуже куата конечно...Цитата:
maxsaf:
В целом обо мне что? Кому и чем я угрожаю?
В целом обо мне что? Кому и чем я угрожаю?
Да всем)
Постоянно какие-то угрозы из деревни
Вас найдут
Вас не пустят
Будете извинятся
Ну и остальной бред)))
У меня так сосед алкаш постоянно орет на бабку что её кто-то покарает) Цитата:
saba:
Для них главное, чтобы Россия подтвердила статус Великой державы
Для них главное, чтобы Россия подтвердила статус Великой державы
Поздно
До войны ещё можно было сделать вид что Россия сильная
С начала войны все увидели цену России и ее армии
Все разворовано,похерено, у руля сверху донизу какие-то тупые хапуги сидят
Вот сейчас все министерство обороны ловят на взятках
Получается у вас вся военная машина была машина воровства
А вы уже 70 тыс человек из за этого потеряли
Ну не идиоты? Куда ФСБ смотрело? Туда же видимо, пилило
Весь мир ржет
[Исправлено: abaika95, 01.08.2024 - 16:05]
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