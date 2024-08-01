Re: В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском...

Отправлено: - 14:45

Новости у нас все больше на какие-то деревенские похожи



То НГ берет интервью у какой-то парикмахерши в Румынии котрая по стечению обстоятельств просто из Костаная была

То вот уличная певичка во Франции спела из лисаковска

Дальше что?

Дворников в Нью Йорке и таксистов в Сеуле будете искать родом из косты?

Что за болезненная тяга писать о поуеховших? К чему и зачем? Местных вообще нет о ком писать можно? Вон у нас полная площадь певичек на выходные выступает и парикмахерских сотни

Материал какой пропадает))