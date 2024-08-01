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≡ В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском рядом с Эйфелевой башней перед началом Олимпиады
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49749
В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском рядом с Эйфелевой башней перед началом Олимпиады
Отправлено: 01.08.24 - 14:45
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Такая идея пришла Гаухар Рустемкызы не из-за участия нашей страны в Олимпийских играх, но из-за большой любви к пению на родном языке. Однако девушка пользуется случаем и адресует перформанс казахстанским спортсменам.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16461
Re: В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском...
Отправлено: 01.08.24 - 14:45
#1
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Новости у нас все больше на какие-то деревенские похожи

То НГ берет интервью у какой-то парикмахерши в Румынии котрая по стечению обстоятельств просто из Костаная была
То вот уличная певичка во Франции спела из лисаковска
Дальше что?
Дворников в Нью Йорке и таксистов в Сеуле будете искать родом из косты?
Что за болезненная тяга писать о поуеховших? К чему и зачем? Местных вообще нет о ком писать можно? Вон у нас полная площадь певичек на выходные выступает и парикмахерских сотни
Материал какой пропадает))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5457
В Париже с любовью - Уроженка Лисаковска спела на казахском рядом с Эйфелевой башней перед началом Олимпиады
Отправлено: 01.08.24 - 15:14
#2
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Цитата:
abaika95:
Дворников в Нью Йорке и таксистов в Сеуле будете

Я приехал в Турцию, на ресепшене девушка из Клубка, аниматоры семейная пара из Затоболовки, ничего не пели, аниматоры танцевали,увы не казахские танцы! :-o
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