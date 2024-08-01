НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49749
Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 09:37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на 10 суток за использование нецензурной лексики в рамках юмористического выступления. Правильно ли это?
Результаты опроса

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3449
Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 09:37
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо смотреть контекст в котором был употреблён мат. Если он в тему, то наказывать не нужно.

[Исправлено: юля елиссева, 01.08.2024 - 10:38]
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1497
Re: Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 09:53
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если человеку не хватает интеллекта выразить свои мысли без мата, его вообще на люди выпускать нельзя.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24190
Re: Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 10:13
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это ящик Пандоры, следом за ним пойдут музыканты.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3449
Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 10:55
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Если человеку не хватает интеллекта выразить свои мысли без мата, его вообще н

Пушкина, Маяковского и других поэтов писавшиих талантливые матерные стихи тоже надо запретить?
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1497
Re: Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 11:29
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Не надо путать божий дар с яичницей.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5457
Re: Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 12:38
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Не надо путать божий дар с яичницей.

А где там Божий дар? Про Пушкина ничего не скажу, не читал, у Маяковского гадость какая то!
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3449
Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 12:56
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
у Маяковского гадость какая то!

Ви таки читали именно матерные стихи Маяковского или просто матерщину в стиле Маяковского?

[Исправлено: юля елиссева, 01.08.2024 - 13:57]
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1360
Re: Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 13:36
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не переживайте вы так за него. Билеты стоят по 10000, для него это копейки ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39805
Re: Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 14:02
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реклама, конечно же СМИ раздули ее, а до этого я и не знал от слова вообще, кто это такой.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5457
Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 14:27
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
или просто матерщину в стиле Маяковского?

И то и то, у каждого конечно свое восприятие прекрасного, у меня как то не то наверное!
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16461
Re: Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 14:41
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посредственный комик с посредственными шутками
Но теперь когда СМИ раздуло шумиху и вылепили из него чуть ли не полит катаржанина публика побежит на его выступления.

Так что ничего
Посидит за мат
Зато потом больше заработает на этой теме))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS