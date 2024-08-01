Re: Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...

Отправлено: - 14:41

Посредственный комик с посредственными шутками

Но теперь когда СМИ раздуло шумиху и вылепили из него чуть ли не полит катаржанина публика побежит на его выступления.



Так что ничего

Посидит за мат

Зато потом больше заработает на этой теме))