Отправлено: - 15:06

111:

А по итогу какая разница, за

Цитата:Насколько я понял,предлагают увольнять за лояльное отношение к коррупции на основании какого то теста! Насколько я знаю, сейчас при приеме на госслужбу уже проходят тест на коррупцию и что? Благополучно проходят тест и так же благополучно попадаются на взятке! Бред какой-то очередной от Антикора!