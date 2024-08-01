Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49749
Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 09:37
Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на 10 суток за использование нецензурной лексики в рамках юмористического выступления. Правильно ли это?
Результаты опроса
Результаты опроса
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3449
Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 09:37
Надо смотреть контекст в котором был употреблён мат. Если он в тему, то наказывать не нужно.
[Исправлено: юля елиссева, 01.08.2024 - 10:38]
[Исправлено: юля елиссева, 01.08.2024 - 10:38]
Re: Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 09:53
Если человеку не хватает интеллекта выразить свои мысли без мата, его вообще на люди выпускать нельзя.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24190
Re: Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 10:13
Это ящик Пандоры, следом за ним пойдут музыканты.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3449
Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 10:55
Цитата:
Пушкина, Маяковского и других поэтов писавшиих талантливые матерные стихи тоже надо запретить?
Skeptic:
Если человеку не хватает интеллекта выразить свои мысли без мата, его вообще н
Если человеку не хватает интеллекта выразить свои мысли без мата, его вообще н
Пушкина, Маяковского и других поэтов писавшиих талантливые матерные стихи тоже надо запретить?
Re: Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 11:29
Цитата:
Не надо путать божий дар с яичницей.
юля елиссева:
Не надо путать божий дар с яичницей.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5457
Re: Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 12:38
Цитата:
А где там Божий дар? Про Пушкина ничего не скажу, не читал, у Маяковского гадость какая то!
Skeptic:
Не надо путать божий дар с яичницей.
Не надо путать божий дар с яичницей.
А где там Божий дар? Про Пушкина ничего не скажу, не читал, у Маяковского гадость какая то!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3449
Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 12:56
Цитата:
Ви таки читали именно матерные стихи Маяковского или просто матерщину в стиле Маяковского?
[Исправлено: юля елиссева, 01.08.2024 - 13:57]
saba:
у Маяковского гадость какая то!
у Маяковского гадость какая то!
Ви таки читали именно матерные стихи Маяковского или просто матерщину в стиле Маяковского?
[Исправлено: юля елиссева, 01.08.2024 - 13:57]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1360
Re: Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 13:36
Не переживайте вы так за него. Билеты стоят по 10000, для него это копейки
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39805
Re: Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 14:02
Реклама, конечно же СМИ раздули ее, а до этого я и не знал от слова вообще, кто это такой.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5457
Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 14:27
Цитата:
И то и то, у каждого конечно свое восприятие прекрасного, у меня как то не то наверное!
юля елиссева:
или просто матерщину в стиле Маяковского?
или просто матерщину в стиле Маяковского?
И то и то, у каждого конечно свое восприятие прекрасного, у меня как то не то наверное!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16461
Re: Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 14:41
Посредственный комик с посредственными шутками
Но теперь когда СМИ раздуло шумиху и вылепили из него чуть ли не полит катаржанина публика побежит на его выступления.
Так что ничего
Посидит за мат
Зато потом больше заработает на этой теме))
Но теперь когда СМИ раздуло шумиху и вылепили из него чуть ли не полит катаржанина публика побежит на его выступления.
Так что ничего
Посидит за мат
Зато потом больше заработает на этой теме))
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать