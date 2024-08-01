Re: Займы онлайн в Казахстане: доступное и быстрое решение...

Отправлено: - 12:42

Никогда не берите займы от этих ростовщиков, ибо им вознаграждение это чистой воды ограбление на пустом месте,им даже не указ приказ от Центробанка держать ставки в указанных рамках. Пусть указывают сколько годовых, а это почти 360% ,а они в рекламах пишут 0,1%,но постеснялись что это в день!