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≡ За пожар в кафе ответят подрядчики – Жалобу пенсионерки из села Майское рассмотрел Костанайский областной суд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49748
За пожар в кафе ответят подрядчики – Жалобу пенсионерки из села Майское рассмотрел Костанайский областной суд
Отправлено: 01.08.24 - 12:35
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Хозяйка кафе Татья БОРЗУНОВА пыталась доказать причастность подрядной организации к пожару и взыскать сумму материального ущерба в размере 14 млн тенге. Но районный суд отказал в удовлетворении иска.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6996
Re: За пожар в кафе ответят подрядчики – Жалобу пенсионерки из...
Отправлено: 01.08.24 - 12:35
#1
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Считаю решение суда несправедливым,ибо нет прямых доказательств о виновности подрядчиков. Искры,защитный щит и прочая лабуда от лешего. Вина лежит полностью от хозяйки, потому что есть много способов обойтись без сварочных работ применив хомуты.
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