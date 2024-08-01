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≡ В Казахстане начнут увольнять полицейских из-за личных качеств
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49748
В Казахстане начнут увольнять полицейских из-за личных качеств
Отправлено: 01.08.24 - 11:18
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В Казахстане хотят внести поправки в закон о правоохранительной службе. Они позволят проверять полицейских на добропорядочность. Поправки в проект закона по вопросам противодействия коррупции опубликовал Антикор.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3449
Re: В Казахстане начнут увольнять полицейских из-за личных...
Отправлено: 01.08.24 - 11:18
#1
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Если всех непорядочных увольнять, так кто тогда работать останется? :))
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6996
Re: В Казахстане начнут увольнять полицейских из-за личных...
Отправлено: 01.08.24 - 12:24
#2
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Про порядочность полисменов я могу написать целую диссертацию с персоналиями и конкретными деяниями,кому интересно пишите
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