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≡ Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49745
Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 09:37
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Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на 10 суток за использование нецензурной лексики в рамках юмористического выступления. Правильно ли это?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3445
Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 09:37
#1
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Надо смотреть контекст в котором был употреблён мат. Если он в тему, то наказывать не нужно.

[Исправлено: юля елиссева, 01.08.2024 - 10:38]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1496
Re: Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на...
Отправлено: 01.08.24 - 09:53
#2
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Если человеку не хватает интеллекта выразить свои мысли без мата, его вообще на люди выпускать нельзя.
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