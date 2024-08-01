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≡ "Получили много критики в адрес игроков обороны" - Главный тренер "Тобола" о матче с "Санкт-Галленом" в Лиге конференций УЕФА
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49744
"Получили много критики в адрес игроков обороны" - Главный тренер "Тобола" о матче с "Санкт-Галленом" в Лиге конференций УЕФА
Отправлено: 01.08.24 - 04:10
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На стадионе «Центральный» накануне ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025 между «Тоболом» и клубом из Швейцарии «Санкт-Галленом» прошла пресс-конференция с участием главных тренеров команд.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39801
Re: "Получили много критики в адрес игроков обороны" -...
Отправлено: 01.08.24 - 04:10
#1
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Тобол как всегда, в своем репертуаре, и вот уже лет 40..
Лапшу на уши?
Для нас это нормально..
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