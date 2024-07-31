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"Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об ограничениях для таксистов
"Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об ограничениях для таксистов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49743
"Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об ограничениях для таксистов
Отправлено: 31.07.24 - 19:57
Казахстанский политический обозреватель Газиз Абишев прокомментировал предложение министра транспорта Марата Карабаева об ограничении дистанции перевозок для таксистов до 50 километров.
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b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4533
Re: "Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об...
Отправлено: 31.07.24 - 19:57
Чтобы сократить количество такси, можно допустим, через каждые 10-20 км поставить патруль, который заставлял бы водителей и пассажиров легковых авто идти пешком 2-3 км...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39798
Re: "Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об...
Отправлено: 31.07.24 - 20:32
Нас хотят пересадить на российские газели и этот ужасный 43й поезд?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6993
Re: "Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об...
Отправлено: 31.07.24 - 20:49
Лоббирование интересов одних в ущерб другим, нельзя администр мерами гнобить то что уже годами налажено. Ставьте дешевые цены на свои автобусы, пассажир перебежит к вам, что здесь не так
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 765
"Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об ограничениях для таксистов
Отправлено: 31.07.24 - 20:50
Считаю междугородние автобусные перевозки нужно перевести в ведение государства. А у тех кому там побыстрее надо пускай себе нормальный естественный отбор происходит. И болванов меньше станет, и тем кому собственная безопасность все же дорогА будет возможность перемещаться между городами автотранспортом. Хорош уже нянек из себя изображать. Хочет человек сдохнуть не надо ему мешать.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1437
Re: "Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об...
Отправлено: 31.07.24 - 22:27
Цитата:
......о детях,женщин,инвалидов и пожилых людях не подумал..
bgb:
поставить патруль, который заставлял бы водителей и пассажиров легковых авто идти пешком 2-3 км...
поставить патруль, который заставлял бы водителей и пассажиров легковых авто идти пешком 2-3 км...
......о детях,женщин,инвалидов и пожилых людях не подумал..
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1437
Re: "Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об...
Отправлено: 31.07.24 - 22:40
Цитата:
.....на газели тебе ездить слишком много чести для тебя, буханка по тебе плачет в лучшем случаи автобус шарапов....
111:
Нас хотят пересадить на российские газели и этот ужасный 43й поезд?
Нас хотят пересадить на российские газели и этот ужасный 43й поезд?
.....на газели тебе ездить слишком много чести для тебя, буханка по тебе плачет в лучшем случаи автобус шарапов....
"Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об ограничениях для таксистов
Отправлено: 31.07.24 - 23:27
Цитата:
Ну так закупите MANы, а поезд, чем такой ужасный? Если он такой ужасный, то только от того, что персонал ни хрена там не работает. В России нормальные поезда, в Европе тоже. То есть, как и всегда люди обслуживающие, а также и пользующиеся, в том числе и организовавшие всё это - во всём виноваты.
Так что начинать нужно с самих себя - любимых. При мне нормальный рейс был. Не могу жаловаться. Ушатали просто, как и всё остальное.
111:
Нас хотят пересадить на российские газели и этот ужасный 43й поезд?
Нас хотят пересадить на российские газели и этот ужасный 43й поезд?
Ну так закупите MANы, а поезд, чем такой ужасный? Если он такой ужасный, то только от того, что персонал ни хрена там не работает. В России нормальные поезда, в Европе тоже. То есть, как и всегда люди обслуживающие, а также и пользующиеся, в том числе и организовавшие всё это - во всём виноваты.
Так что начинать нужно с самих себя - любимых. При мне нормальный рейс был. Не могу жаловаться. Ушатали просто, как и всё остальное.
"Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об ограничениях для таксистов
Отправлено: 31.07.24 - 23:31
А так бред конечно с ограничением в 50-т километров, в Европе такого нет. Могу хоть до городу Парижу такси заказать.
ПС - просто на самолёте, поезде или автобусе, значительно дешевле, в разы будет.
[Исправлено: Эл-починно, 01.08.2024 - 00:32]
ПС - просто на самолёте, поезде или автобусе, значительно дешевле, в разы будет.
[Исправлено: Эл-починно, 01.08.2024 - 00:32]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16458
Re: "Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об...
Отправлено: 01.08.24 - 00:16
Шо то х**я, шо это х**ня))
Автобусы старые
Неудобные по логистике
Неудобные по клиентоорентировости
Мне чтобы съездить к примеру в Денисовку надо заранее ехать на вокзал покупать билет лучшее заранее чтобы не профукать и возвращаться домой
Потом опять ехать через весь город на вокзал
Автобус идёт долго
Заходит во все города
В итоге через 4 часа ты в Денисовке где с автовокзала опять идти пешком через весь поселок
Зато относительно безопасно и дёшево
Таксисты не соблюдают правила
Гонят как бешеные
Едут часто по 4-6 рейсов за день в итоге уставшие что опасно
Цены у них конские
Но зато за тобой домой заехали и до дома довезли
Доезжают они за 2 часа.
В итоге я бы выступал за автобусное сообщение если бы оно было быстрым и удобным тоесть купил дешёвый билет электронно на новенький чистый бус и ехал прямо до пункта не заезжая в каждую Тмутаракань сокращая по времени (но этого явно не будет)
Поэтому очень странно выступать за старые вонючие автобусы не удобные для клиентов когда в то же время есть быстрое такси
Автобусы старые
Неудобные по логистике
Неудобные по клиентоорентировости
Мне чтобы съездить к примеру в Денисовку надо заранее ехать на вокзал покупать билет лучшее заранее чтобы не профукать и возвращаться домой
Потом опять ехать через весь город на вокзал
Автобус идёт долго
Заходит во все города
В итоге через 4 часа ты в Денисовке где с автовокзала опять идти пешком через весь поселок
Зато относительно безопасно и дёшево
Таксисты не соблюдают правила
Гонят как бешеные
Едут часто по 4-6 рейсов за день в итоге уставшие что опасно
Цены у них конские
Но зато за тобой домой заехали и до дома довезли
Доезжают они за 2 часа.
В итоге я бы выступал за автобусное сообщение если бы оно было быстрым и удобным тоесть купил дешёвый билет электронно на новенький чистый бус и ехал прямо до пункта не заезжая в каждую Тмутаракань сокращая по времени (но этого явно не будет)
Поэтому очень странно выступать за старые вонючие автобусы не удобные для клиентов когда в то же время есть быстрое такси
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16458
Re: "Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об...
Отправлено: 01.08.24 - 00:19
Цитата:
У вас там до городу Парижу и расстояние то в 50 км и будет)) Европе каждые 2 км то город то деревня
А у нас 250 км как заздрасте по пустой огромной стране от одного города до другого никого нет Цитата:
При тебе и наркоманы в подъездах валялись и водку на рынке из под полы толкали
Всё течет всё меняется
Эл-починно:
Могу хоть до городу Парижу такси заказать.
Могу хоть до городу Парижу такси заказать.
У вас там до городу Парижу и расстояние то в 50 км и будет)) Европе каждые 2 км то город то деревня
А у нас 250 км как заздрасте по пустой огромной стране от одного города до другого никого нет Цитата:
Эл-починно:
При мне нормальный рейс был.
При мне нормальный рейс был.
При тебе и наркоманы в подъездах валялись и водку на рынке из под полы толкали
Всё течет всё меняется
"Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об ограничениях для таксистов
Отправлено: 01.08.24 - 00:26
Цитата:
Ну это просто неудобства 21-го века, в 20-ом такого не было.
Приехал на автовокзал - сел в автобус и уехал - куда надо. Цитата:
Если повезёт, а то могут и не довезти.
Цитата:
Но людям то нужно в тьму тараканью. Вы их простите уж! Автобус не такси! Цитата:
Вот никогда такого не было (при мне, я не встречал), просто вовремя всё случилось! ПС - Наверное.
[Исправлено: Эл-починно, 01.08.2024 - 01:28]
abaika95:
Мне чтобы съездить к примеру в Денисовку надо заранее ехать на вокзал покупать билет лучшее заранее чтобы не профукать и возвращаться домой
Мне чтобы съездить к примеру в Денисовку надо заранее ехать на вокзал покупать билет лучшее заранее чтобы не профукать и возвращаться домой
Ну это просто неудобства 21-го века, в 20-ом такого не было.
Приехал на автовокзал - сел в автобус и уехал - куда надо. Цитата:
abaika95:
Но зато за тобой домой заехали и до дома довезли
Но зато за тобой домой заехали и до дома довезли
Если повезёт, а то могут и не довезти.
Цитата:
abaika95:
и ехал прямо до пункта не заезжая в каждую Тмутаракань сокращая по времени (но этого явно не будет)
и ехал прямо до пункта не заезжая в каждую Тмутаракань сокращая по времени (но этого явно не будет)
Но людям то нужно в тьму тараканью. Вы их простите уж! Автобус не такси! Цитата:
abaika95:
При тебе и наркоманы в подъездах валялись
При тебе и наркоманы в подъездах валялись
Вот никогда такого не было (при мне, я не встречал), просто вовремя всё случилось! ПС - Наверное.
[Исправлено: Эл-починно, 01.08.2024 - 01:28]
"Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об ограничениях для таксистов
Отправлено: 01.08.24 - 00:30
Цитата:
При мне я в Челябинск или обратно за червонец летал
abaika95:
При тебе
При тебе
При мне я в Челябинск или обратно за червонец летал
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