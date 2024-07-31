Отправлено: - 00:26

abaika95:

Мне чтобы съездить к примеру в Денисовку надо заранее ехать на вокзал покупать билет лучшее заранее чтобы не профукать и возвращаться домой

abaika95:

Но зато за тобой домой заехали и до дома довезли

abaika95:

и ехал прямо до пункта не заезжая в каждую Тмутаракань сокращая по времени (но этого явно не будет)

abaika95:

При тебе и наркоманы в подъездах валялись

[Исправлено: Эл-починно, 01.08.2024 - 01:28]

Цитата:Ну это просто неудобства 21-го века, в 20-ом такого не было.Приехал на автовокзал - сел в автобус и уехал - куда надо.Цитата:Если повезёт, а то могут и не довезти.Цитата:Но людям то нужно в тьму тараканью. Вы их простите уж!Автобус не такси!Цитата:Вот никогда такого не было (при мне, я не встречал), просто вовремя всё случилось! ПС - Наверное.