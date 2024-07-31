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≡ Видишь бани? И я не вижу - Дело о мошенничестве рассматривает суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49743
Видишь бани? И я не вижу - Дело о мошенничестве рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 31.07.24 - 20:57
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Согласно обвинению, подсудимый Сергей БАБИН договаривался с потерпевшими, что построит им бани, получал предоплату, но строительство так и не начинал. Всего по делу проходят 26 потерпевших.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6993
Re: Видишь бани? И я не вижу - Дело о мошенничестве...
Отправлено: 31.07.24 - 20:57
#1
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Кажется я его где то видел, случаем не промышляет парадными лестницами из соны?
Как просят предоплату, сразу отказываюсь, научен Горьким опытом от алексея албина, спасибо ему за это
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
278
Re: Видишь бани? И я не вижу - Дело о мошенничестве...
Отправлено: 31.07.24 - 21:03
#2
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Да уж, страна мошенников разрастается! Скоро каждый второй будут судим! Осудят реально, ради возмещения вреда суд не будет давать на условное наказание! Спасение утопающего, дело самого утопающего!
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