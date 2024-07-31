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≡ Тут помню, тут не помню - По делу о причинении вреда после пластических операций допросили подсудимых в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49743
Тут помню, тут не помню - По делу о причинении вреда после пластических операций допросили подсудимых в суде Костаная
Отправлено: 31.07.24 - 20:56
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Суд приступил к допросу Ерлана Умарова. Около часа его допрашивали без участия СМИ, так как данные касались несовершеннолетней пациентки. Позже Умаров стал рассказывать о других потерпевших.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
278
Re: Тут помню, тут не помню - По делу о причинении вреда после...
Отправлено: 31.07.24 - 20:56
#1
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Срок оба получат по их деяниям!
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6993
Re: Тут помню, тут не помню - По делу о причинении вреда после...
Отправлено: 31.07.24 - 21:00
#2
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Ладно, бани строил человек, вроде не смертельно, а как резать и кромсать рожи не боятся ни бога ни черта
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