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≡ "Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об ограничениях для таксистов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49743
"Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об ограничениях для таксистов
Отправлено: 31.07.24 - 19:57
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Казахстанский политический обозреватель Газиз Абишев прокомментировал предложение министра транспорта Марата Карабаева об ограничении дистанции перевозок для таксистов до 50 километров.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4533
Re: "Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об...
Отправлено: 31.07.24 - 19:57
#1
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Чтобы сократить количество такси, можно допустим, через каждые 10-20 км поставить патруль, который заставлял бы водителей и пассажиров легковых авто идти пешком 2-3 км...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39798
Re: "Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об...
Отправлено: 31.07.24 - 20:32
#2
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Нас хотят пересадить на российские газели и этот ужасный 43й поезд?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6993
Re: "Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об...
Отправлено: 31.07.24 - 20:49
#3
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Лоббирование интересов одних в ущерб другим, нельзя администр мерами гнобить то что уже годами налажено. Ставьте дешевые цены на свои автобусы, пассажир перебежит к вам, что здесь не так
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
765
"Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об ограничениях для таксистов
Отправлено: 31.07.24 - 20:50
#4
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Считаю междугородние автобусные перевозки нужно перевести в ведение государства. А у тех кому там побыстрее надо пускай себе нормальный естественный отбор происходит. И болванов меньше станет, и тем кому собственная безопасность все же дорогА будет возможность перемещаться между городами автотранспортом. Хорош уже нянек из себя изображать. Хочет человек сдохнуть не надо ему мешать.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1437
Re: "Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об...
Отправлено: 31.07.24 - 22:27
#5
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Цитата:
bgb:
поставить патруль, который заставлял бы водителей и пассажиров легковых авто идти пешком 2-3 км...


......о детях,женщин,инвалидов и пожилых людях не подумал..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1437
Re: "Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об...
Отправлено: 31.07.24 - 22:40
#6
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Цитата:
111:
Нас хотят пересадить на российские газели и этот ужасный 43й поезд?


.....на газели тебе ездить слишком много чести для тебя, буханка по тебе плачет в лучшем случаи автобус шарапов.... :-x :-x :-x
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3322
"Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об ограничениях для таксистов
Отправлено: 31.07.24 - 23:27
#7
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Цитата:
111:
Нас хотят пересадить на российские газели и этот ужасный 43й поезд?

Ну так закупите MANы, а поезд, чем такой ужасный? Если он такой ужасный, то только от того, что персонал ни хрена там не работает. В России нормальные поезда, в Европе тоже. То есть, как и всегда люди обслуживающие, а также и пользующиеся, в том числе и организовавшие всё это - во всём виноваты.
Так что начинать нужно с самих себя - любимых. При мне нормальный рейс был. Не могу жаловаться. Ушатали просто, как и всё остальное. :lol:
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