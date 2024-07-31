Отправлено: - 23:27

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Нас хотят пересадить на российские газели и этот ужасный 43й поезд?

Цитата:Ну так закупите MANы, а поезд, чем такой ужасный? Если он такой ужасный, то только от того, что персонал ни хрена там не работает. В России нормальные поезда, в Европе тоже. То есть, как и всегда люди обслуживающие, а также и пользующиеся, в том числе и организовавшие всё это - во всём виноваты.Так что начинать нужно с самих себя - любимых. При мне нормальный рейс был. Не могу жаловаться. Ушатали просто, как и всё остальное.