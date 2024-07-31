НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Шанс стать первыми в мире» - такими перспективы Лисаковского ГОКа видятся из Караганды
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49743
«Шанс стать первыми в мире» - такими перспективы Лисаковского ГОКа видятся из Караганды
Отправлено: 31.07.24 - 16:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Генеральный директор АО «QARMET» Вадим БАСИН на инвестфоруме в Костанае 25 июля говорил, что лисаковской железорудной базой живо интересуются сталелитейные компании из соседних стран. Но концентрат с этого ГОКа пойдет на экспорт при одном условии.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1459
Re: «Шанс стать первыми в мире» - такими перспективы...
Отправлено: 31.07.24 - 16:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ключевое выражение "если получится".. И ведь у нас так во всём.. Чего мы уже только не строили и не запускали.. А по итогу.
Профайл
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4533
Re: «Шанс стать первыми в мире» - такими перспективы...
Отправлено: 31.07.24 - 20:01
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Технология одна и та же. Так что ничего пионерского...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39798
Re: «Шанс стать первыми в мире» - такими перспективы...
Отправлено: 31.07.24 - 20:31
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что там опять продали иностранцам?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Эл-починно

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS