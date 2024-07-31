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≡ Общественные работы и возмещение ущерба - По делу о нападении на хозяйку собаки в Рудном огласили приговор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49743
Общественные работы и возмещение ущерба - По делу о нападении на хозяйку собаки в Рудном огласили приговор
Отправлено: 31.07.24 - 20:03
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Рудненский городской суд постановил, что описание потерпевшей Риммы Кривчиковой ее телесных повреждений соответствует судебно-медицинской экспертизе, а венчики от строительного миксера действительно были найдены в ее квартире.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4533
Re: Общественные работы и возмещение ущерба - По делу о...
Отправлено: 31.07.24 - 20:03
#1
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А 5 собачек так и будут продолжать жить в одной квартире и ходить на прогулку без намордников, поводков и какать в любом понравившемся месте...
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