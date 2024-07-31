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≡ "Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об ограничениях для таксистов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49741
"Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об ограничениях для таксистов
Отправлено: 31.07.24 - 19:57
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Казахстанский политический обозреватель Газиз Абишев прокомментировал предложение министра транспорта Марата Карабаева об ограничении дистанции перевозок для таксистов до 50 километров.
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§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4533
Re: "Какой-то маразм" - Обозреватель Газиз Абишев об...
Отправлено: 31.07.24 - 19:57
#1
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Чтобы сократить количество такси, можно допустим, через каждые 10-20 км поставить патруль, который заставлял бы водителей и пассажиров легковых авто идти пешком 2-3 км...
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