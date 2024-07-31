Бектенов дал поручение акимам регионов после смертельного наезда на 10-классника

Отправлено: - 18:44

Нашим дебилам давно пора перестать вешать китайский светодиод под видом фонаря. Лучше старой доброй желтой лампы теплого света , как было раньше, не светит ничто!!!

И ни в коем случае не делать, как делают у нас - в угоду трафику убирать "дублирующие" переходы (как это сделали на Тарана (возле "элиты"), на Каирбекова (возле "аквалидера"). Лучше бы дорожники походили пешком по городу и посмотрели, что они наделали. Аналогично по Алтынсарина возле парка- всегда были нормальные переходы , а теперь сбивающий с толку светофор и убранные переходы.