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≡ Казахстанцы смогут бесплатно пройти скрининг лёгких в онкоцентрах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49741
Казахстанцы смогут бесплатно пройти скрининг лёгких в онкоцентрах
Отправлено: 31.07.24 - 19:32
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С 1 по 3 августа жители Казахстана смогут посетить государственные онкоцентры в дни открытых дверей. Все желающие смогут бесплатно получить квалифицированную консультацию онколога.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15112
Re: Казахстанцы смогут бесплатно пройти скрининг лёгких в...
Отправлено: 31.07.24 - 19:32
#1
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А разве если человек имея на руках ОСМС, не может пройти бесплатное обследование, скринг лёгких в любое ему удобное время а не раз в год с 1по 3 августа?)
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