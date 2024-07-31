Re: Казахстанцы смогут бесплатно пройти скрининг лёгких в...

Отправлено: - 19:32

А разве если человек имея на руках ОСМС, не может пройти бесплатное обследование, скринг лёгких в любое ему удобное время а не раз в год с 1по 3 августа?)