НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Бектенов дал поручение акимам регионов после смертельного наезда на 10-классника
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49741
Бектенов дал поручение акимам регионов после смертельного наезда на 10-классника
Отправлено: 31.07.24 - 13:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во время заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что пешеходы погибают в основном из-за отсутствия безопасных переходов, освещения и тротуаров.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15112
Бектенов дал поручение акимам регионов после смертельного наезда на 10-классника
Отправлено: 31.07.24 - 13:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской областях, городах Алматы и Шымкент. На эти регионы приходится половина всех дорожно-транспортных происшествий, случаев гибели людей и травмированных"

Для этих регионов не помогут пешеходный переходы. Там особенный вид автомобилистов. Там настоящие джигиты, не пропустят, будут сигналить и все равно переть вперёд как танк не разобравшись в ситуации на дороге. Алматы это ваще дно. Там надо усилить контроль над раздачей водительских прав.

[Исправлено: Vit, 31.07.2024 - 14:44]
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1402
Re: Бектенов дал поручение акимам регионов после смертельного...
Отправлено: 31.07.24 - 17:17
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При советах строили подземные переходы. Трафик тогда был наверное 10 % от нынешнего.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24188
Re: Бектенов дал поручение акимам регионов после смертельного...
Отправлено: 31.07.24 - 18:37
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все абсолютно пешеходные переходы должны быть оснащены мигающей подсветкой с антивандальными кнопками включения. По другому никак.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
887
Бектенов дал поручение акимам регионов после смертельного наезда на 10-классника
Отправлено: 31.07.24 - 18:44
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашим дебилам давно пора перестать вешать китайский светодиод под видом фонаря. Лучше старой доброй желтой лампы теплого света , как было раньше, не светит ничто!!!
И ни в коем случае не делать, как делают у нас - в угоду трафику убирать "дублирующие" переходы (как это сделали на Тарана (возле "элиты"), на Каирбекова (возле "аквалидера"). Лучше бы дорожники походили пешком по городу и посмотрели, что они наделали. Аналогично по Алтынсарина возле парка- всегда были нормальные переходы , а теперь сбивающий с толку светофор и убранные переходы.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5446
Бектенов дал поручение акимам регионов после смертельного наезда на 10-классника
Отправлено: 31.07.24 - 19:53
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
китайский светодиод под видом фонаря. Лучше старой доброй желтой лампы теплого

Это то, за что я боролся и меня победили со словами: "Будем делать как в Европе". Есть особенности человеческого зрения. В жёлтом цвете, человек выглядит темным пятном на светлом фоне, в белом, светлым пятном на темном фоне, в случае любой засветки от рекламного щита, от другой машины, темный фон пропадает и человек сливается с фоном и просто пропадает из поля зрения!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5446
Бектенов дал поручение акимам регионов после смертельного наезда на 10-классника
Отправлено: 31.07.24 - 19:56
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати светильники с диммированием мы устанавливали ещё 10 лет назад, в том же Лисаковске , где Жундубаев был тогда акимом, в Костанае, в Астане чуть чуть, по энергоэффективности не уступали светодиодным, но мода делает свое дело!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5446
Бектенов дал поручение акимам регионов после смертельного наезда на 10-классника
Отправлено: 31.07.24 - 19:59
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другое дело, что из за неправильной эксплуатации эффект с годами , когда ушла команда,знакомая со спецификой стал равен нулю. А всего то надо было не отключать на ночь освещение, дать поработать минимум 5 часов
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 88, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 87
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS