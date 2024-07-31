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Бектенов дал поручение акимам регионов после смертельного наезда на 10-классника
Бектенов дал поручение акимам регионов после смертельного наезда на 10-классника
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