Отправлено: - 13:27

Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской областях, городах Алматы и Шымкент. На эти регионы приходится половина всех дорожно-транспортных происшествий, случаев гибели людей и травмированных"

[Исправлено: Vit, 31.07.2024 - 14:44]

Цитата:Для этих регионов не помогут пешеходный переходы. Там особенный вид автомобилистов. Там настоящие джигиты, не пропустят, будут сигналить и все равно переть вперёд как танк не разобравшись в ситуации на дороге. Алматы это ваще дно. Там надо усилить контроль над раздачей водительских прав.