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≡ Бектенов дал поручение акимам регионов после смертельного наезда на 10-классника
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49737
Бектенов дал поручение акимам регионов после смертельного наезда на 10-классника
Отправлено: 31.07.24 - 13:27
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Во время заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что пешеходы погибают в основном из-за отсутствия безопасных переходов, освещения и тротуаров.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15111
Бектенов дал поручение акимам регионов после смертельного наезда на 10-классника
Отправлено: 31.07.24 - 13:27
#1
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Цитата:
Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской областях, городах Алматы и Шымкент. На эти регионы приходится половина всех дорожно-транспортных происшествий, случаев гибели людей и травмированных"

Для этих регионов не помогут пешеходный переходы. Там особенный вид автомобилистов. Там настоящие джигиты, не пропустят, будут сигналить и все равно переть вперёд как танк не разобравшись в ситуации на дороге. Алматы это ваще дно. Там надо усилить контроль над раздачей водительских прав.

[Исправлено: Vit, 31.07.2024 - 14:44]
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