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Но они единственные, мы выставляем претензии, однако если сейчас пойдем в суд, то работы вообще встанут, - признался аким, - приходится с теми, что есть, нянчится, просить, убеждать. И ждать.



почините б***ь светофоры!областной центр в центре города светофоры то не работают, то часть работает часть нет то они вообще неправильную инфу показывают, цифры пишут что 15 секунд до красного осталось через две секунды фигакс уже красныйэто что такое? аким города еще весной вроде как орал там на подрядчиков чтобы устранили неполадки и почему не устранили до сих пор?Цитата:на то ты и аким чтобы решать такие дела в короткий срок с минимальными потерями для города и жителейсамое легкое решение руки в брюки и ждать с моря погодыавось подрядчик захочет и починит а если не захочет будем терпетьгоните этого подрядчика в шеюпараллельно ищите замену хоть на лунечто прям никто больше ни светофорами и дорогами не занимается в стране что всему городу приходится терпеть одного подрядчика?ну что за отмазки детскиеу населения и журналистов могут возникнуть нехорошие вопросы из за этой ситуациипочему это акимат так держится за этих подрядчиков?