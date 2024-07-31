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25-30 ДТП в сутки совершается в Костанае, одна из причин - состояние дорожной инфраструктуры
25-30 ДТП в сутки совершается в Костанае, одна из причин - состояние дорожной инфраструктуры
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