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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 640 из 640«1...638639640
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39795
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.07.24 - 23:41
#9586
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Цитата:
abaika95:
в итоге война свелась сейчас к тому чтобы россия достигла пирровой победы

А, вот, точно, дочитал
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24183
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 00:52
#9587
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Цитата:
111:
Не знаю, какой то исчез

Опять мая твая нипанимает включил?
Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю, и кто там за что извинялся.

Цитата:
111: Что касается военкоров, они никто и звать их никак, что Романов этот, что Ходаковский извинился перед кадыровцами, что Сладков извинялся перед мусульманами. Правильно их нагибают скажу.


Твоя очередь не за горами...

[Исправлено: maxsaf, 31.07.2024 - 01:57]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39795
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 09:09
#9588
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Цитата:
maxsaf:
Опять мая твая нипанимает включил? Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю, и

Еще раз, по русски говорю, я не знаю кто исчез, но в заголовках где то видел, что пропал человек, как увижу, так скажу кто.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16456
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 10:33
#9589
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Цитата:
maxsaf:
А я тут причем? Я никогда в школах не работал.

тыж сис админ в сельской школе
а супруга воспитатель там же в селе
вроде сам рассказывал или мне показалось?))
Цитата:
maxsaf:
Чем закончилось присутствие американцев в Афганистане? Тоже поди недешево.

за почти 20 лет американцы потеряли там 5 тыс убитыми
зато афганский наркотрафик повернули в сторону россии увеличив число наркоманов в странах снг гоня туда героин, опиумный мак, соли и гашиш
россия за 2 года потеряла до 300 тыс человек убитыми и ранеными
плюсов пока не вижу от этой авантюры Цитата:
Vit:
А у Абайки эта новость будет звучать так: Мигранты на фронте всех износиловали а потом им стало скучно и друг друга начали насиловать,а потом местную корову тоже износиловали.

почему у абайки если любой российский телеграм канал откроешь и там эти новости
мигранты изнасиловали всех россиян)
россию готовят к черносотенным погромам просто
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16456
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 10:36
#9590
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Цитата:
111:
А, вот, точно, дочитал

совет
всегда дочитывай)
там в конце всегда самое важное бывает) Цитата:
maxsaf:
Твоя очередь не за горами...

у макса когда он не вывозит диалог либо от не умения, либо от незнания фактов уровень дискуссии всегда сводится к угрозам каким-то причем дешевым
твоя очередь
будешь извинятся
тебя не пустят
тебя найдут
итд)))
это детские травмы какие-то? вроде человек кичиться что инженер с высшим образованием а на деле какой то обиженный птушник получается)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24183
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 11:19
#9591
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Цитата:
111:
Еще раз, по русски говорю, я не знаю кто исчез

А тебя кто-то это спрашивал? Я тебя спрашивал про кого-то, кто там исчез где-то? Это ты сам себе выдумал, а теперь морозишься. Я спрашивал конкретно за одного военкора, фамилию и имя назвал. Дальше будешь тупняк включать, или вслед за ним побежишь у "Ахмата" прощение просить?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24183
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 11:21
#9592
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Цитата:
abaika95:
тыж сис админ в сельской школе

Ты там видимо с курчавым в ролевые игры переиграл, ему там где-то что-то показалось, а он тебе по смене через "глухой телефон" недостоверную инфу передал :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24183
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 11:22
#9593
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Цитата:
abaika95:
за почти 20 лет американцы потеряли там 5 тыс убитыми зато афганский наркотрафик повернули в сторону россии увеличив число наркоманов в странах снг гоня туда героин, опиумный мак, соли и гашиш россия за 2 года потеряла до 300 тыс человек убитыми и ранеными плюсов пока не вижу от этой авантюры

А теперь то же самое, только в доллары пересчитай.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24183
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 11:24
#9594
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Цитата:
abaika95:
россию готовят к черносотенным погромам просто

BLM в России не проканает ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24183
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 11:27
#9595
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Цитата:
abaika95:
у макса когда он не вывозит диалог либо от не умения, либо от незнания фактов уровень дискуссии всегда сводится к угрозам каким-то причем дешевым

Ты видимо с суть не вник. Один военкор уже извинился ровно за то, что 111 про "Ахмат" говорит, поэтому да, скоро очередь оцифрованного извиняться, не не передо мной, а перед кадыровцами.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24183
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 11:29
#9596
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Цитата:
abaika95:
всегда сводится к угрозам каким-то причем дешевым твоя очередь будешь извинятся тебя не пустят тебя найдут итд)))

Это только твоя тактика, ты же постоянно угрожаешь каким-то общинами, в какие-то паблики стучать грозишься. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16456
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 12:38
#9597
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Цитата:
maxsaf:
Ты там видимо с курчавым в ролевые игры переиграл, ему там где-то что-то показалось,

Неужто уже и сис админов выгнали?))
Цитата:
maxsaf:
А теперь то же самое, только в доллары пересчитай

Намекаешь что 300 тыс убитых россиян дешевле выходят чем 5 тыс американцев?
Ну ты русофоб редкостный Цитата:
maxsaf:
Ты видимо с суть не вник

Я в целом о тебе а не об этой ситуации Цитата:
maxsaf:
Это только твоя тактика, ты же постоянно угрожаешь каким-то общинами, в какие-то паблики стучать грозишься

Где покажи))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39795
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 14:32
#9598
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Цитата:
maxsaf:
тебя кто-то это спрашивал? Я тебя спрашивал про кого-то, кто там исчез где-то? Это ты сам себе выдумал,

Блин, ну прочитай сначала, я говорил про пропавшего, потом ты влез и начал пихать кого то
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39795
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.07.24 - 14:33
#9599
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Цитата:
maxsaf:
Ты видимо с суть не вник. Один военкор уже извинился ровно за то, что 111 про "

Ох как перевернул то.
И снова и опять..

[Исправлено: 111, 31.07.2024 - 15:35]
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