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≡ 25-30 ДТП в сутки совершается в Костанае, одна из причин - состояние дорожной инфраструктуры
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49737
25-30 ДТП в сутки совершается в Костанае, одна из причин - состояние дорожной инфраструктуры
Отправлено: 31.07.24 - 10:46
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Причина характерна для всей области, а Костанай — самый яркий пример. По данным департамента полиции, в населенных пунктах происходит 79% всех дорожно-транспортных происшествий, из них треть — со смертельным исходом.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16456
Re: 25-30 ДТП в сутки совершается в Костанае, одна из причин -...
Отправлено: 31.07.24 - 10:46
#1
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почините б***ь светофоры!
областной центр в центре города светофоры то не работают, то часть работает часть нет то они вообще неправильную инфу показывают, цифры пишут что 15 секунд до красного осталось через две секунды фигакс уже красный
это что такое? аким города еще весной вроде как орал там на подрядчиков чтобы устранили неполадки и почему не устранили до сих пор?
Цитата:
Но они единственные, мы выставляем претензии, однако если сейчас пойдем в суд, то работы вообще встанут, - признался аким, - приходится с теми, что есть, нянчится, просить, убеждать. И ждать.


на то ты и аким чтобы решать такие дела в короткий срок с минимальными потерями для города и жителей
самое легкое решение руки в брюки и ждать с моря погоды
авось подрядчик захочет и починит а если не захочет будем терпеть
гоните этого подрядчика в шею
параллельно ищите замену хоть на луне
что прям никто больше ни светофорами и дорогами не занимается в стране что всему городу приходится терпеть одного подрядчика?
ну что за отмазки детские
у населения и журналистов могут возникнуть нехорошие вопросы из за этой ситуации
почему это акимат так держится за этих подрядчиков?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1458
Re: 25-30 ДТП в сутки совершается в Костанае, одна из причин -...
Отправлено: 31.07.24 - 10:53
#2
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Цитата:
abaika95:
почините б***ь светофоры!

В точку,где не работает-там ДТП. И вообще,есть на светофоры какие-то ГОСТы? На картонку наклеивают светодиодную ленту и получается светофор! Ужас! Конечно он работать не будет! Кто принимает такие? Как какие такие коврижки? Думаю фин полу работы непочатый край на эту тему! Ну сколько можно ерунду вешать на столбы!?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15111
Re: 25-30 ДТП в сутки совершается в Костанае, одна из причин -...
Отправлено: 31.07.24 - 12:15
#3
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Скоро будет коллапс, не одна подрядная организация не потянет не светофоры в городе, не уличное освещение. Потому что было закуплены самое дешманское китайское барахло. Все приходит в негодность за полгода. Нужны будут повторные вливание денег
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1458
25-30 ДТП в сутки совершается в Костанае, одна из причин - состояние дорожной инфраструктуры
Отправлено: 31.07.24 - 13:09
#4
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Цитата:
Vit:
Скоро будет коллапс

Так тупо света нет! Смотрите как стали отключать! Резервов жок,зеленыЙ энергиЙ жок. Какие KIA заводы! Куда они вкладываются?! Всё развалили за годы Независимости!
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