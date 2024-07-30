Отправлено: - 12:04

maxsaf:

По видео не понятно, с чего началось

Цитата:Без разницы. Настоящие джигиты так себя не ведут. Они не на ринге и не на войне. Они же щас будут по тихому, возможно через кого то пугать подростка что б уволился. От таких можно ожидать все. Они уже показали себя и свое низкое поведение