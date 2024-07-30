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≡ Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную брань в костанайском кафе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49736
Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную брань в костанайском кафе
Отправлено: 30.07.24 - 15:19
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Видео камер наблюдения, снятое 20 июля в кафе "MCoffee", на днях распространили в социальных сетях. На кадрах двое клиентов, один из них выражается матом в адрес бармена, а затем хватает его за футболку и бьет по лицу.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1457
Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную брань в костанайском кафе
Отправлено: 31.07.24 - 11:00
#15
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Ещё один любитель кумыса так позорно изворачивается. Какое позорище. И как он после этого будет работать,хотя есть и старшие наставники такие же и рэкитируют и девочек насилуют и ничё.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24183
Re: Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную...
Отправлено: 31.07.24 - 11:46
#16
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По видео не понятно, с чего началось
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15110
Re: Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную...
Отправлено: 31.07.24 - 12:04
#17
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Цитата:
maxsaf:
По видео не понятно, с чего началось

Без разницы. Настоящие джигиты так себя не ведут. Они не на ринге и не на войне. Они же щас будут по тихому, возможно через кого то пугать подростка что б уволился. От таких можно ожидать все. Они уже показали себя и свое низкое поведение
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24183
Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную брань в костанайском кафе
Отправлено: 31.07.24 - 12:07
#18
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Цитата:
Vit:
Без разницы.

Разница есть. Может они поели и отказались платить. Тогда к "хулиганке" ещё одна статья добавится.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15110
Re: Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную...
Отправлено: 31.07.24 - 12:11
#19
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Цитата:
Lamka:
Ну тоже реклама - кто сильней тот и прав..

Нет предела совершенству и против сильного найдётся сильнее.
Это только в кино киллер должен быть похож на Антонио Бандерас. А в жизни все подругому(посмотрите фото киллера Трампа)) :lol:
Кто, знает, кто знает кем выростет этот подросток)
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